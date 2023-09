Elon Musk contro la Germania. “Viola la sovranità dell’Italia, raccogliendo migranti illegali per portarli in Italia. Suona come invasione”

AgenPress – La Germania viola la sovranità dell’Italia finanziando Ong tedesche che fanno sbarcare migranti in territorio italiano. Elon Musk porta avanti la discussione su X, dopo il botta e risposta con il ministero degli Esteri tedesco.

Il fondatore di Tesla ha condiviso un video che mostra le operazioni di salvataggio in mare da parte di alcune Ong che vengono sostenute dal governo di Berlino e ha commentato: “Raccolgono migranti illegali per poi portarli in Italia”.

Musk retwitta il post con una domanda: “L’opinione pubblica tedesca è al corrente di tutto questo?”. A rispondere è il ministero degli Esteri tedesco, con un post perentorio: “Sì, si chiama salvare vite”.

Musk ha contro replicato. “Non costituisce sicuramente una violazione della sovranità dell’Italia il fatto che la Germania trasporti un gran numero di migranti illegali sul suolo italiano? Suona come un’invasione”.

“L’immigrazione illegale va fermata, ma io sono super favorevole ad espandere e semplificare quella illegale”, ha scritto in un post su X dopo la sua visita a sorpresa in Texas. “Chiunque dimostri di essere un lavoratore, onesto e talentuoso dovrebbe essere autorizzato a diventare americano. Punto”, ha sottolineato il miliardario che è nato a Pretoria.