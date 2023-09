Disavanzo, Cazzola replica a Giorgetti: “Senza il via libera di Bruxelles non si va da nessuna parte”

AgenPress. “La Nadef, nello scenario programmatico, ha collocato il deficit al 5,3 per cento nel 2023 e al 4,3 per cento nel 2024. E il ministro ha ammesso che un disavanzo di questa portata deve essere negoziato con la Ue.

Senza il via libera di Bruxelles non si va da nessuna parte. Poi l’enfasi sulle migrazioni sta mettendo in discussione la stabilità della maggioranza in Italia e le relazioni in Europa, sempre sotto la vigilanza dei mercati”.

A dirlo l’economista Giuliano Cazzola in un’intervista al quotidiano L’Identità.