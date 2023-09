Trento. Scontro tra una moto e monopattino. 16enne deceduta sul colpo, 22enne in ospedale

AgenPress – Tragedia nella notte a Trento dove una ragazza di appena 16 anni e un ragazzo di 22 anni sono morti dopo il terribile incidente che li ha visti coinvolti. La 16enne stava attraversando la strada con il suo monopattino elettrico quando sarebbe avvenuto lo schianto con la moto guidata dal 22enne.

La ragazza si chiamava Aliyah Freya Macatangay, nata nelle Filippine e residente a Trento. Il motociclista, Federico Pezzè, è deceduto poco dopo il ricovero. L’incidente è successo in via Venezia. La strada è rimasta chiusa alla circolazione per ore.

Lo scontro sarebbe stato violento. Entrambi i ragazzi coinvolti, infatti, sono stati scaraventati per diversi metri sull’asfalto.

Il sinistro mortale si è consumato nella serata del 28 ottobre a Trento. Erano da poco passate le 21, infatti, quando in via Venezia si è verificato il violento schianto tra i due giovanissimi.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro che è costato la vita ai due.

Stando alle prime informazioni diffuse, tuttavia, sembra che al momento dell’impatto la ragazza stesse attraversando la strada. La moto, probabilmente arrivata a velocità sostenuta, l’avrebbe travolta.