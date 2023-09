Rotterdam. 32enne uccide tre persone. Era stato condannato per crudeltà sugli animali. Neonazista, antisemita e razzista

AgenPress – Le autorità olandesi hanno lanciato l’allarme sul “comportamento psicotico” di uno studente di medicina sospettato di una sparatoria e di un incendio doloso a Rotterdam in cui sono state uccise tre persone.

All’inizio dell’anno la Procura aveva scritto all’ospedale universitario Erasmus in merito allo studente sospettato di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco la sua vicina, la figlia di lei quattordicenne e un insegnante dell’ospedale.

Il sospettato, ora in custodia, ha fatto irruzione prima nella casa del vicino, uccidendo una donna di 39 anni e ferendo gravemente la figlia di 14 anni, che in seguito è morta per le ferite riportate.

Ha dato fuoco alla loro casa e poi si è diretto in ospedale, facendo irruzione in un’aula e uccidendo a colpi di arma da fuoco un insegnante di 43 anni. La polizia aveva inizialmente detto che l’insegnante aveva 46 anni prima di correggere la sua età.

Il 32enne identificato come Fouad L., ex studente dell’università medica Erasmus, dove ha ucciso un docente, si professa neonazista e alcolista ed è noto alla giustizia, ha problemi mentali e ha precedenti per maltrattamento di animali. Lo scrivono alcuni media olandesi, citati dal Daily Mail online, secondo i quali il ‘casus belli’ sarebbe stato una lite con una docente dell’università Erasmus. L’uomo è descritto come un utente abituale della piattaforma 4Chan, abitualmente usata da hater e piena di messaggi violenti, razzisti e antisemiti.

Ha mostrato un comportamento “preoccupante” e “psicotico”, compreso giacere seminudo su un mucchio di foglie nel suo giardino e ridere in modo maniacale, hanno detto i pubblici ministeri all’università in una e-mail confermata autentica dal pubblico.

Le autorità hanno anche esaminato il telefono del 32enne e hanno trovato immagini di persone accoltellate, insieme a materiale propagandistico di estrema destra, secondo l’e-mail.

I pubblici ministeri hanno scritto nell’e-mail: “Presumo che ciò influenzerà la tua decisione sull’idoneità o meno al diploma di medicina di base”.

Il presidente dell’ospedale, Stefan Sleijfer, ha detto a NOS che L aveva superato tutti i test richiesti per diventare medico, ma l’ospedale aveva ordinato un esame psichiatrico dopo aver ricevuto l’e-mail.

“Abbiamo ricevuto avvertimenti dal pubblico ministero, che aveva dubbi sulla possibilità che questa persona potesse diventare medico, visto il suo altro comportamento. Abbiamo preso la cosa sul serio”.

Era in corso l’iter per l’istituzione di una valutazione psicologica, quindi lo studente non aveva ancora conseguito il diploma di medicina che gli abilitava all’esercizio della professione medica.

Vestito con indumenti da combattimento e indossando un giubbotto antiproiettile, l’uomo armato si è recato nell’ala principale dell’ospedale e ha dato fuoco all’edificio, provocando il panico mentre il personale medico cercava di evacuare i pazienti, alcuni su sedie a rotelle e barelle.

Il sospettato era stato condannato per crudeltà sugli animali dopo aver abusato del suo coniglio domestico e i pubblici ministeri hanno affermato nella loro lettera che i suoi atti erano stati filmati da un vicino. Non era ancora chiaro se la persona a cui aveva sparato fosse il vicino.

Si pensa che nutrisse un profondo rancore nei confronti dell’ospedale. La polizia ha detto che aveva agito da solo e che gli omicidi erano “mirati”, non casuali.

I residenti hanno iniziato a deporre fiori fuori dall’ospedale e dalla casa dove sono state uccise la donna e sua figlia.

Le lezioni in ospedale sono state cancellate ed è stato predisposto supporto psicologico per le persone colpite dalla sparatoria. L’ospedale, tuttavia, è di nuovo pienamente funzionante per pazienti e personale. Le bandiere sventolavano a mezz’asta.