Regno Unito. Nuove sanzioni in risposta alle elezioni farsa russe nelle regioni occupate dell’Ucraina

AgenPress – Il Regno Unito ha imposto il congelamento dei beni e il divieto di viaggio ai funzionari russi coinvolti nelle recenti elezioni farsa nelle regioni ucraine di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, e nella Crimea illegalmente annessa, ha affermato in una nota l’Ufficio per gli affari esteri, il Commonwealth e lo sviluppo (FCDO). .

Oltre ai singoli individui, tra cui la segretaria della Commissione elettorale centrale russa (CEC) Natalya Budarina, sono state imposte sanzioni anche alla commissione come entità.

“Le elezioni farsa della Russia sono un tentativo trasparente e futile di legittimare il suo controllo illegale sul territorio sovrano ucraino. Non si possono tenere ‘elezioni’ nel paese di qualcun altro”, ha detto il ministro degli Esteri britannico James Cleverly. “Il Regno Unito non riconoscerà mai le rivendicazioni della Russia sul territorio ucraino”.

“La Russia ha cercato di distruggere la cultura e l’identità ucraina nel tentativo di rafforzare la sua illegittima rivendicazione sul territorio ucraino, anche attraverso il rilascio forzato di passaporti russi e l’imposizione della legge, dei media, dell’istruzione e della valuta russa”, ha aggiunto la FCDO. “Queste elezioni rappresentano un’altra violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina e della Carta delle Nazioni Unite”.

L’ultimo pacchetto di sanzioni precede una nuova giornata commemorativa in Russia che il presidente Vladimir Putin ha dichiarato per celebrare l’anniversario delle sue annessioni, “nonostante la Russia non abbia basi legittime per rivendicare il territorio ucraino”.