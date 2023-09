AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 30 Settembre 2023.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o con qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e addensamenti localizzati sulle Alpi . In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta in transito.

AL CENTRO – Giornata stabile sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata non sono previste variazioni con tempo asciutto su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolati rovesci tra Calabria e Sicilia orientale, stabile altrove con cieli sereni. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui addensamenti tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime stazionarie o in calo al centro-sud, stabili o in rialzo al nord. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.