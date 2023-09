Meloni: “La sinistra continui a fare la lista dei Ministri del Governo tecnico che noi intanto governiamo”

AgenPress. Mi diverte molto il dibattito in cui già si fanno i nomi dei Ministri dei Governi tecnici. Temo che questa speranza non si tradurrà in una realtà perché l’Italia rimane una Nazione solida, è una Nazione che ha una previsione di crescita superiore a quella della media Europea anche per il prossimo anno, superiore a quella della Francia e della Germania anche per il prossimo anno.

Lo spread come ha visto ha ricominciato a scendere oggi e probabilmente, dopo aver letto alcuni titoli gli investitori hanno letto pure la NADEF. Nel senso che la NADEF racconta dei numeri seri, in previsione di una legge di bilancio estremamente seria. Perché, mi faccia capire, il governo tecnico da chi dovrebbe essere sostenuto? Da quelli del superbonus?

Perché è lì che io vedo un problema per i conti pubblici italiani, non in chi le poche risorse che ha le spende per metterle sui redditi più bassi senza lasciare voragini aperte a chi viene dopo, no? Per cui io non vedo questo problema. Vedo questa speranza da parte dei soliti noti. Mi fa sorridere, ma guardi voglio tranquillizzarla: il governo sta bene; la situazione è sicuramente complessa, l’abbiamo maneggiata con serietà lo scorso anno, la maneggeremo con serietà quest’anno.

Lo spread, che oggi lanciate come se fosse già la fine del governo Meloni, stava adesso a 192 punti, ottobre scorso stava a 250, nell’anno precedente al nuovo governo è stato più alto e i titoli non li ho visti. Quindi, insomma, so leggere la politica e so leggere la realtà. La sinistra continui a fare la lista dei Ministri del Governo tecnico che noi intanto governiamo.