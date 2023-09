Marco Rizzo: “Manovra indotta. Meloni? sembra Ministro Esteri, Italia priva di sovranità

AgenPress. Manovra economica abbastanza indotta, basta guardare i numeri. La Meloni sembra più un Ministro degli esteri che un Presidente del Consiglio: è sempre in giro in tutti i Paesi del mondo a cercare di fare una politica estera che per il nostro Paese non esiste, perché l’Italia è priva di titolarità, di sovranità”.

Lo ha dichiarato Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare, intervenuto al microfono di Daniele Biacchessi durante il programma “Il Timone” su Giornale Radio FM.

“Dato che l’Italia dipende così tanto dagli Stati Uniti, fateci votare il presidente USA così contiamo qualcosa, altrimenti i nostri politici non contano nulla – ha aggiunto Rizzo –. Migranti? Problema che non si risolverà mai fino a quando i paesi dell’Africa avranno dei rapporti economici diseguali con l’occidente.

Ci sono 100 milioni di africani che aspettano di venire in Europa. Santoro? Prodotto del passato. Quando è stato fatto un referendum contro la guerra, Santoro non c’era. Adesso parla della guerra per cercare di mettere la sua figura sulla poltrona”.