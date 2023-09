Lazio: Mattia (Co.Re.Co.Co.), Corte dei Conti richiamo a senso responsabilità

AgenPress. “La Corte dei Conti, oltre a parificare il bilancio 2022 della Regione Lazio, ha fatto una serie di rilievi, come ad esempio puntare sulla sanità, soprattutto territoriale, ponendo rimedio alle liste d’attesa e alla carenza cronica di personale medico e sanitario, come ci ricorda l’allarme lanciato di nuovo in queste ore dall’Ordine dei Medici di Roma. Una criticità che rischia di compromettere la qualità o addirittura l’accesso ad un diritto pubblico essenziale, come quello alla salute.

Il giudizio della Corte dei Conti ci richiami tutti, ciascuno per il suo ruolo, ad un senso di responsabilità trasversale e condiviso che abbia come obiettivo finale quello di coniugare la ‘salute dei conti regionali’ con la tutela dei diritti ai servizi pubblici, per le cittadine e i cittadini del Lazio, e degli impegni presi con le imprese e i lavoratori del territorio.

Come Comitato Regionale di Controllo Contabile (Co.Re.Co.Co.), organo di garanzia sulla spesa pubblica regionale presieduto nella scorsa legislatura dalla destra quando era all’opposizione, ci impegniamo a vigilare affinché le prescrizioni della Corte dei Conti siano rispettate, anche sui residui delle società regionali”.

Così Eleonora Mattia, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile e consigliera regionale Pd del Lazio.