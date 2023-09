La Cina ha richiesto agli Usa tutti i Panda che erano stati inviati negli zoo americani

La Cina ha il monopolio sui panda e non li vende, ma li affitta, spesso per centinaia di migliaia di dollari all’anno. La Cina non vuole ancora rinnovare i contratti con gli zoo americani e gli esperti vedono questo come un altro episodio di “diplomazia dei panda”.

I panda giganti sono stati ospitati negli Stati Uniti sin dalla normalizzazione delle relazioni in seguito alla storica visita del presidente Richard Nixon in Cina nel 1972.