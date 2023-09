Il Presidente Giorgia Meloni al Vertice EU MED9

AgenPress. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa a Malta, a La Valletta (Auberge de Castille), al Vertice EU MED9.

Al vertice oltre all’Italia partecipano Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Slovenia, Croazia e la padrona di casa, Malta.

La prima sessione del summit sarà dedicata ai flussi migratori. La seconda sessione verterà al confronto sui dossier di attualità in Ue, per coordinarsi in vista dei Consigli di Granada e Bruxelles. Tra questi, l’Ucraina, con il sostegno Ue a Kiev, la revisione a medio termine del quadro finanziario pluriennale, una riforma della governance economica, il dibattito sull’allargamento, in vista dei rapporti su Ucraina, Moldavia e Georgia.