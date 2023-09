Filippine. Il segretario alla Difesa promette di opporsi al bullismo della Cina. “Non è per noi, è anche per le generazioni future”

AgenPress – La Cina si sta comportando come un bullo da scuola nei confronti dei paesi più piccoli. Lo ha detto il segretario alla Difesa filippino durante un’intervista esclusiva alla Cnn in cui ha avvertito che la sua nazione, e il resto del mondo, devono resistere all’espansione territoriale di Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

“Non riesco a pensare a un caso di bullismo più evidente di questo”, ha detto il segretario alla Difesa nazionale filippino Gilberto Teodoro Jr. “Non si tratta di rubarvi i soldi del pranzo, ma in realtà si tratta di rubarvi il sacchetto del pranzo, la sedia e persino iscrizione a scuola”.

I suoi commenti seguono le mosse sempre più assertive delle Filippine per proteggere la loro rivendicazione sulle secche nel Mar Cinese Meridionale durante più di un mese di dramma marittimo ad alto rischio .

Mentre le tensioni tra Cina e Filippine sulla via d’acqua altamente contestata e strategica si sono aggravate per anni, gli scontri sono aumentati quest’estate , rinnovando i timori regionali che un errore o un errore di calcolo in mare potrebbero innescare un conflitto più ampio, anche con gli Stati Uniti .

La regione è ampiamente vista come un potenziale punto critico per la conflagrazione globale e i recenti scontri hanno sollevato preoccupazioni tra gli osservatori occidentali di trasformarsi potenzialmente in un incidente internazionale se la Cina, una potenza globale, decidesse di agire con più forza contro le Filippine, un alleato del trattato degli Stati Uniti.

Incidenti recenti hanno coinvolto scontri tra la guardia costiera cinese, quelle che Manila dice siano oscure barche cinesi della “milizia marittima” e minuscoli pescherecci filippini in legno, cannoni ad acqua cinesi che bloccano il rifornimento di un avamposto militare filippino naufragato e un subacqueo filippino solitario che taglia un barriera cinese galleggiante.

Teodoro ha definito il rifiuto delle Filippine di fare marcia indietro nelle acque all’interno della sua zona economica esclusiva di 200 miglia nautiche come una lotta per l’esistenza stessa delle Filippine.

“Stiamo combattendo per i nostri pescatori, stiamo combattendo per le nostre risorse. Stiamo combattendo per la nostra integrità come Stato-arcipelago… La nostra esistenza come Repubblica delle Filippine è vitale per questa lotta”, ha detto Teodoro in un’intervista presso il Dipartimento di Difesa Nazionale di Manila. “Non è per noi, è anche per le generazioni future.”

“E se non ci fermiamo, la Cina si insinuerà e si insinuerà in ciò che è all’interno della nostra giurisdizione sovrana, dei nostri diritti sovrani e del nostro territorio”, ha detto, aggiungendo che Pechino non si fermerà finché non avrà controllato “l’intero Mar Cinese Meridionale”.

Pechino afferma che sta salvaguardando la propria sovranità e gli interessi marittimi nel Mar Cinese Meridionale e questa settimana ha avvertito le Filippine “di non fare provocazioni o cercare problemi”. Ha accusato le navi da pesca e della guardia costiera filippine di ingresso illegale nell’area.

La Cina rivendica “sovranità indiscutibile” su quasi tutti gli 1,3 milioni di miglia quadrate del Mar Cinese Meridionale e sulla maggior parte delle isole e dei banchi di sabbia al suo interno, comprese molte zone che si trovano a centinaia di miglia dalla Cina continentale. Insieme alle Filippine, anche Malesia, Vietnam, Brunei e Taiwan hanno rivendicazioni concorrenti.

Negli ultimi due decenni la Cina ha occupato una serie di barriere coralline e atolli nel Mar Cinese Meridionale, costruendo installazioni militari , comprese piste e porti, cosa che, secondo le Filippine, mette a rischio la sua sovranità e i diritti di pesca, oltre a mettere in pericolo la biodiversità marina nelle risorse. ricco corso d’acqua.