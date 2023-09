EU Med9. von der Leyen, il Mediterraneo offre grandi opportunità. Unire forze con i nostri vicini del Sud

AgenPress – “Malta ha giocato un ruolo strategico nel Mediterraneo nel corso della storia. Il Med 9 discuterà del futuro della regione del Mediterraneo. L’Europa è al fianco di Malta”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il premier maltese, Robert Abela, prima del vertice Med 9.

“Il Mediterraneo offre grandi opportunità, soprattutto per la transizione verde. È anche sede di sfide comuni. Dobbiamo quindi unire le forze con i nostri vicini del Sud. Una cooperazione più profonda su entrambe le sponde del mare porterà benefici a tutti noi”, ha scritto su X Von der Leyen. La presidente della Commissione, assieme ad Abela, si è recata a Gozo dove ha visitato una scuola primaria rinnovata con i fondi del Next Generation. Con Abela “abbiamo discusso di come garantire che le politiche dell’Ue rispondano alla posizione unica di Malta e alle sue specificità, ad esempio nei trasporti, nell’energia o nei farmaci. Il Next Generation vi sostiene per combinare una crescita forte e un uso sostenibile delle risorse”.