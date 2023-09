97.735 sfollati forzati dal Nagorno-Karabakh sono entrati in Armenia. Lemkin Institute accusa gli Usa di “sconsiderato bilateralismo”

AgenPress – 97.735 sfollati forzati dal Nagorno-Karabakh sono entrati in Armenia alle 18:00 del 29 settembre, ha detto il portavoce del primo ministro Nazeli Baghdasaryan in una conferenza stampa.

L’Istituto Lemkin per la prevenzione del genocidio ha criticato gli Stati Uniti per il loro “sconsiderato bilateralismo” e per la loro “credenza delirante” che il regime genocida del presidente azerbaigiano Ilham Aliyev possa impegnarsi in colloqui o negoziati in buona fede.

Il Lemkin Institute ha reagito alla recente dichiarazione del portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller sul Nagorno-Karabakh secondo cui gli Stati Uniti hanno fatto del loro meglio “per trovare una soluzione diplomatica, ma alla fine non dobbiamo dimenticare che ci sono due parti qui che hanno semplicemente delle differenze”.

“Dimostrando di non aver imparato nulla dal genocidio attualmente commesso dall’Azerbaigian contro gli armeni dell’Artsakh/Nagorno-Karabakh, gli Stati Uniti continuano a consentire all’autore del reato con il loro sconsiderato “entrambisidesismo” e la loro delirante convinzione che il regime genocida dell’Azerbaigian Il presidente Ilham Aliyev può impegnarsi in colloqui o negoziati in buona fede. Il genocidio non è una questione di “semplicemente [avere] differenze”. Inoltre, suggerire che gli Stati Uniti non abbiano avuto alcun ruolo nel consentire all’impunità di Aliyev di commettere un genocidio è, nella migliore delle ipotesi, menzognero.

Il Lemkin Institute for Genocide Prevention avverte i leader mondiali che si stanno comportando in modi che li espongono non solo alle accuse di complicità nel genocidio ma anche alle accuse di favoreggiamento e favoreggiamento del crimine”, ha affermato il Lemkin Institute for Genocide Prevention.