Usa. Biden difende la democrazia e attacca il movimento politico di Trump. “Ha un programma estremo”

“Tale violenza non è mai, mai, mai accettabile in America. È antidemocratica. E non deve mai essere normalizzato per far avanzare il potere politico”.

Gli attivisti climatici hanno interrotto Biden mentre pronunciava un discorso a Tempe, in Arizona, giovedì sull’eredità del defunto senatore repubblicano dell’Arizona John McCain.

Mentre Biden esortava il pubblico a “mettere da parte la faziosità, mettere il Paese al primo posto”, un manifestante si è alzato e ha invitato Biden a intraprendere ulteriori azioni per affrontare i combustibili fossili.

“Ti dico una cosa, se stai zitto, ci vediamo subito dopo. La democrazia non è mai facile, come abbiamo appena dimostrato”, ha scherzato Biden replicando al manifestante, affermando che per mantenere la democrazia negli Stati Uniti, dovremo “mettere da parte la faziosità e mettere il nostro Paese al primo posto”. Ha anche detto che il Paese “non dovrà nascondersi dalla storia, ma farla”.

Joe Biden ha criticato aspramente il movimento MAGA all’interno del Partito Repubblicano.

“Adesso è successo qualcosa di pericoloso in America. C’è un movimento estremista che non condivide le convinzioni fondamentali della nostra democrazia: il movimento MAGA”, ha detto Biden in Arizona, usando l’acronimo “Make America Great Again” per riferirsi al movimento politico dell’ex presidente Donald Trump.

“Non c’è dubbio che il Partito repubblicano di oggi sia guidato e intimidito dagli estremisti repubblicani del MAGA”.

“Il loro programma estremo, se portato avanti, modificherebbe radicalmente le istituzioni della democrazia americana come la conosciamo”.

Biden ha criticato gli “estremisti al Congresso” che, secondo lui, sono “più determinati a chiudere il governo, a bruciare il posto, che a lasciare che gli affari della gente siano fatti”.

“La risposta per superare le minacce che affliggono la democrazia americana è l’impegno” ha affermato Biden durante un discorso in Arizona.

“Le democrazie non devono morire sotto un colpo di fucile. Possono morire quando le persone tacciono, quando non si oppongono o non condannano le minacce alla democrazia”.

La preservazione della democrazia spetterà alla prossima generazione in tutto il Paese, ha affermato Biden. Ha incoraggiato i giovani a votare e a restare uniti.

“La risposta alle minacce che affrontiamo è l’impegno. Non è sedersi in disparte. È costruire coalizioni e comunità. Per ricordare a noi stessi che c’è una chiara maggioranza di noi che crede nella nostra democrazia ed è pronta a proteggere”.

Parlando direttamente agli studenti presenti nella stanza e a quelli di tutto il paese, Biden ha detto: “Siete il motivo per cui sono così ottimista”.

“Non è solo un tuo fardello. La tua generazione non sarà ignorata, non sarà evitata, non resterà in silenzio. L’ho già detto. Siamo a un punto di svolta nella nostra storia”, ha detto, aggiungendo che le azioni adottate nel prossimo breve periodo avranno il potere di “determinare il corso di questo paese e del mondo per i prossimi sei o sette decenni”.