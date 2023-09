Taiwan. Presentato il primo sottomarino per rafforzare le difese contro un possibile attacco cinese

AgenPress – Taiwan ha presentato giovedì il suo primo sottomarino costruito a livello nazionale, un risultato che il leader democratico dell’isola ha salutato come una pietra miliare significativa mentre Taipei lavora per aumentare la sua deterrenza militare di fronte alla crescente minaccia da parte di Pechino.

Il presidente Tsai Ing-wen ha presieduto una cerimonia presso il cantiere navale del sottomarino nella città meridionale di Kaohsiung, dove la nave diesel-elettrica è stata ufficialmente chiamata “Narwhal” in inglese e “Hai Kun” in mandarino – che può essere liberamente tradotto come “mostro marino”.

“Il sottomarino rappresenta un’importante realizzazione del nostro impegno concreto nella difesa del nostro Paese”, ha affermato Tsai. “Si tratta anche di un equipaggiamento importante per le nostre forze navali nello sviluppo di strategie di guerra asimmetrica”.

“In passato, molte persone pensavano che costruire un sottomarino indigeno sarebbe stato un compito impossibile. Ma ce l’abbiamo fatta”, ha aggiunto.

La cerimonia è stata un momento personale significativo per Tsai, che ha lanciato una politica di difesa di punta per costruire il primo sottomarino nazionale poco dopo essere entrato in carica nel 2016.

I capi della difesa taiwanesi sperano che i sottomarini contribuiscano a rendere molto più difficile una potenziale invasione da parte della Cina, che rivendica l’isola come suo territorio e negli ultimi anni ha intensificato le sue azioni di guerra.

Ai giornalisti è stato concesso un giro all’interno del cantiere navale del sottomarino ma non è stato loro permesso di scattare foto ravvicinate per motivi di sicurezza.

Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato anche Sandra Oudkirk, ambasciatrice de facto di Washington a Taiwan, nonché rappresentanti delle missioni giapponese e sudcoreana a Taipei, non sono stati rivelati dettagli sulle dimensioni o sulla capacità della nave.

Tsai ha affermato che il progetto sottomarino indigeno è “una priorità assoluta” della sua amministrazione.

Con l’aggiunta del “Narwhal”, Taiwan avrà un totale di tre sottomarini entro il 2025 – ha già due sottomarini di fabbricazione olandese che furono commissionati per la prima volta negli anni ’80.

Taiwan in precedenza aveva dichiarato di voler costruire un totale di otto sottomarini indigeni.

In un briefing l’ammiraglio Huang Shu-kuang, consigliere del Consiglio di sicurezza nazionale di Taiwan e leader del progetto sottomarino locale, ha affermato che la nuova flotta svolgerà un ruolo chiave nell’impedire a Pechino di condurre un blocco navale di l’isola.

Anche se lo Stretto di Taiwan potrebbe essere troppo poco profondo perché i sottomarini possano operare, le navi potrebbero essere molto utili se schierate per colpire le navi da guerra cinesi nel canale di Bashi – che separa Taiwan dalle Filippine – e nelle acque tra Taiwan e le isole più occidentali del Giappone, ha affermato. .

Poiché l’accesso della Cina all’Oceano Pacifico è limitato dalla prima catena di isole – che comprende Giappone, Taiwan e Filippine – le sue forze navali dovrebbero passare attraverso questi due punti strategici per ottenere l’accesso all’oceano più ampio.

In caso di conflitto militare, la marina cinese “vorrà sicuramente entrare nell’area a est di Taiwan per circondarci e limitare la capacità di intervento degli Stati Uniti”, ha detto Huang nel briefing.

“Poiché i sottomarini possono operare in profondità sott’acqua e sono difficili da individuare, hanno maggiori possibilità di avvicinarsi alle portaerei (cinesi)” e lanciare attacchi.

“La Cina è molto concentrata nel contrastare quello che vede come un potenziale intervento militare statunitense, e ha pianificato un importante impegno navale con gli Stati Uniti al di fuori della prima catena di isole, attorno al Mar delle Filippine”, ha affermato.

Il Partito Comunista cinese al potere considera Taiwan come parte del suo territorio , nonostante non l’abbia mai controllato. Pechino ha promesso da tempo che l’isola dovrà essere “unificata” con la Cina continentale, anche con la forza, se necessario, mentre le autorità taiwanesi respingono fermamente le rivendicazioni territoriali della Cina su di essa.