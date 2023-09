Nagorno-Karabakh: 68.386 sfollati forzati entrano in Armenia. “Pulizia etnica messa in atto dall’Azerbaigian”

AgenPress – Il numero di sfollati forzati dal Nagorno-Karabakh che sono entrati in Armenia ha raggiunto 68.386 alle 12:00 del 28 settembre. Lo ha detto il portavoce del Primo Ministro Nazeli Baghdasaryan.

“L’esodo degli armeni dal Nagorno-Karabakh continua a seguito della politica di pulizia etnica portata avanti dall’Azerbaigian. Le analisi mostrano che nei prossimi giorni non rimarrà nessun armeno in NK. Questo è un atto diretto di pulizia etnica e [di esproprio], e ciò che stiamo avvertendo da molto tempo della comunità internazionale. Le dichiarazioni fatte da vari attori internazionali che condannano le pulizie etniche in corso in NK sono importanti, ma se non seguiranno azioni concrete, queste dichiarazioni saranno considerate solo per creare una statistica morale per la storia”, ha detto il Primo Ministro primo ministro Nikol Pashinyan, avvertendo che diversi paesi, semplicemente facendo dichiarazioni e senza agire, cercano di avere l’opportunità di prendere le distanze da questo crimine, per poi poter dire “beh, lo abbiamo condannato”.

“Se alle dichiarazioni di condanna non seguono decisioni politiche e giuridiche rilevanti, le condanne diventano atti di consenso a ciò che sta accadendo. Per quanto riguarda il governo dell’Armenia, il nostro dovere principale oggi è accogliere i nostri fratelli e sorelle sfollati con la forza dal NK con la massima cura e garantire che i loro bisogni urgenti siano soddisfatti”, ha affermato Pashinyan.