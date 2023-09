“La pesca della discordia”. Luca Faccio: “non mi piace la politica che usa lo spot in difesa della famiglia cosiddetta tradizionale”

AgenPress – A me lo spot “LA PESCA. Una storia Esselunga” piace molto! Il senso dello spot non credo sia la difesa della famiglia tradizionale o meno, ma credo sia, da parte della bimba, di cercare di ristabilire un dialogo civile e umano fra i genitori.

La bimba è vero che è triste per la separazione dei genitori, ma chi non lo sarebbe?

Il donare la pesca da parte della figlia al padre non implica obbligatoriamente che debbano tornare a vivere insieme, ma che ci sia un dialogo armonioso che di conseguenza porta a una crescita di tutti i componenti coinvolti in questa dinamica socio – affettiva.

Credo che oltre a valorizzare l’importanza del dialogo fra i genitori ponga l’accento anche sull’importanza dell’ascolto della voce dei figli.

Mi fa particolarmente schifo che una certa parte politica usi questo spot in difesa della famiglia “cosiddetta tradizionale”

Spero che Esselunga faccia proseguire lo spot.

Slegandomi dalla pubblicità in questione, penso che se c’è maggior dialogo fra i genitori che può portare auspicabilmente ad una linea educativa comune e poi se c’è il rispetto e non il possesso, forse la violenza sulle donne, gli atti di violenza da parte dei giovani e tutto questo abuso di forza e potere verso i più deboli in generale diminuirebbero.

