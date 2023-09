Il governo del Nagorno-Karabakh si scioglie a causa della grave situazione politico-militare e a tutela della popolazione

AgenPress – Il presidente del Nagorno-Karabakh Samvel Shahramanyan ha firmato un ordine sullo scioglimento di tutte le agenzie e organizzazioni statali sul territorio del Nagorno-Karabakh, ha riferito l’InfoCenter ufficiale del Nagorno-Karabakh.

L’ordine è stato firmato data la “grave situazione politico-militare e con l’obiettivo di garantire in via prioritaria la sicurezza fisica e gli interessi essenziali della popolazione del Nagorno-Karabakh, tenendo conto dell’accordo raggiunto con l’Azerbaigian mediato dal comando delle forze di pace russe che Verrà preso in considerazione il passaggio libero, volontario e senza ostacoli dei residenti di NK con le loro proprietà e veicoli attraverso il corridoio Lachin”.

Tutti i ministeri e le altre agenzie e organizzazioni statali saranno sciolti entro il 1° gennaio 2024 e la “Repubblica NK (Artsakh) cesserà di esistere”, si legge nell’ordinanza.

“La popolazione del Nagorno-Karabakh, inclusa la popolazione ora fuori dalla repubblica, dopo l’entrata in vigore di questo ordine, verrà a conoscenza dei termini di reintegrazione presentati dall’Azerbaigian con lo scopo di prendere in futuro una decisione individuale sull’opportunità di rimanere (ritorno) ) in/verso NK”, si legge nell’ordinanza. L’ordine è efficace immediatamente.