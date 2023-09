Gribaudo (PD): “Oggi al via le audizioni dei sindacati sulla strage di Brandizzo”

AgenPress. “La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia della Camera ha avviato questa mattina le audizioni dei rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl dei sindacati di categoria del settore dei trasporti. Si apre così il ciclo di audizioni avviato dalla Commissione per far luce sulla morte dei cinque operai della Si.Gi.Fer.”.

Così l’onorevole Chiara Gribaudo (PD), presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.