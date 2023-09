Caivano. Procuratore minori, è presto per dire se le due dodicenni potranno tornare in famiglia

AgenPress – “Le bimbe vittime degli abusi hanno già iniziato dei percorsi, così come le loro famiglie, ma è presto per dire se e quando potranno tornare in famiglia”. Lo ha detto ad Aversa (Caserta), negli uffici della Procura di Napoli Nord, il Procuratore dei minori di Napoli Maria de Luzenberger Milnersheim, che ha poi spiegato che “è ancora presto per dire se questi percorsi verranno fatti fuori Caivano”.

Le relazioni degli psicologi agli atti dell’inchiesta evidenziano come “i danni psicologici, conseguenti ad una simile esperienza di violenza sessuale, possono avere effetti non soltanto a breve termine, ma anche a medio e lungo termine”; violenze come quelle subite dalle due bambine “possono essere responsabili dell’alterazione dell’equilibrio psico-affettivo per tutta l’esistenza” e dunque “occorreranno anni e lungo lavoro affinché loro possano avere consapevolezza delle gravi violenze ricevute prima di poterle affrontare ed elaborare”.

“Il nostro ufficio non ha avuto alcuna segnalazione di situazioni di degrado relative alla famiglie dei minori coinvolti nei fatti di Caivano, tanto delle vittime che dei presunti responsabili. Ma ciò non vuol dire che i servizi di sociali di Caivano siano assenti, anzi fanno un lavoro a 360 gradi per numerose Procure, ma sono davvero pochi, e vanno rafforzati”.

“Altra questione legata agli assistenti sociali, così come agli insegnanti – ha aggiunto il procuratore – è non solo il loro numero spesso insufficiente, ma anche la formazione. E’ necessaria per loro una formazione ad hoc; io ho parlato con il direttore dell’ufficio scolastico regionale, e mi sono resa disponibile a tenere dei corsi per docenti, perché è fondamentale avere quella sensibilità che consente di ascoltare e tener conto dei sentimenti e del modo di vedere le cose proprio dei minori”.