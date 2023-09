Berlino. Ministro Esteri, alcune delle armi che abbiamo inviato all’Ucraina sono obsolete e non realmente funzionanti

AgenPress – Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha ammesso che alcune armi tedesche sono obsolete e “non realmente funzionanti”.

In un’intervista alla CNN, Baerbock ha affermato che la necessità di garantire che gli armamenti tedeschi siano pienamente operativi è uno dei motivi per cui Berlino si è finora rifiutata di fornire a Kiev i missili a lungo raggio Taurus.

“Dobbiamo essere chiari su ogni dettaglio, come funziona, chi può effettivamente azionarli (i missili)”, ha detto Baerbock a Christiane Amanpour della CNN. “Sì, ci vuole un po’ di tempo. Capisco perfettamente che non ce n’è abbastanza in Ucraina, ma quando lo consegneremo, dovrà funzionare.”

I missili Taurus hanno una gittata maggiore rispetto agli SCALP francesi e agli Storm Shadow britannici, utilizzati dall’esercito ucraino da maggio. I missili da crociera tedeschi possono raggiungere una distanza di 500 chilometri, il che significa che l’Ucraina potrebbe usarli per colpire in profondità i territori occupati dai russi, compresa la Crimea.

Secondo Baerbock il pessimo stato di alcune armi tedesche si spiega con il fatto che l’Europa non si è confrontata “con una guerra brutale ultimamente”.

Il 19 settembre, il quotidiano tedesco Spiegel ha riferito che l’Ucraina aveva rifiutato di accettare un recente lotto di 10 carri armati Leopard 1A5 inviati dalla Germania, affermando che avevano bisogno di riparazioni che l’esercito ucraino non poteva eseguire. Secondo quanto riferito, anche alcuni dei primi 10 Leopardi forniti dalla Germania a luglio hanno sofferto di problemi simili.

Il ministero della Difesa danese ha scoperto che anche una parte dei carri armati Leopard inviati in Ucraina era difettosa, ha riferito il 22 settembre il canale TV2 di proprietà del governo danese.