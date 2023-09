Polonia. Duda, stiamo creando rotte per il grano ucraino per raggiungere i paesi bisognosi

AgenPress – La Polonia ha preparato corridoi di transito che consentiranno alle spedizioni di grano ucraine di spostarsi attraverso il suo territorio e raggiungere i paesi più bisognosi. Lo ha detto il presidente Andrzej Duda.

I commenti sono degni di nota perché il governo polacco si è unito a Ungheria e Slovacchia nell’estendere il divieto sulle importazioni di grano ucraino a basso costo, che secondo loro hanno indebolito gli agricoltori locali. Parlando domenica, Duda ha detto che la Polonia aiuterà comunque le spedizioni a raggiungere la destinazione finale.

Venerdì, durante un discorso al vertice per la ripresa dell’Ucraina, Duda ha affermato che la disputa sul grano con l’Ucraina non avrà un impatto serio sulle relazioni tra i due paesi, poiché hanno una “dimensione storica”, secondo l’agenzia di stampa statale PAP.

“Stiamo cercando di aiutare l’Ucraina e quei paesi che hanno bisogno di questo aiuto. Credo che sia giusta la decisione che il governo polacco abbia mantenuto il divieto di vendita di grano ucraino sul mercato polacco”, ha detto Duda in un’intervista al quotidiano polacco canale televisivo TVP1 domenica. “Tuttavia, dobbiamo fare tutto il possibile affinché il transito sia il più ampio possibile”, ha aggiunto Duda, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

Kiev e Varsavia hanno avuto una faida pubblica questa settimana sulla questione del grano e sulla questione della fornitura di armi.

Duda ha anche cercato di chiarire le dichiarazioni del primo ministro Mateusz Morawiecki, il quale ha affermato che la Polonia fermerà le consegne di armi all’Ucraina, dopo che il presidente Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato martedì all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che “alcuni dei nostri amici in Europa , mettere in scena la solidarietà in un teatro politico.”