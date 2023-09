Napolitano. Funerali alle ore 11,30. Feretro scortato dai Corazzieri. Tumulazione al cimitero acattolico

AgenPress – Per i funerali di Stato di Giorgio Napolitano a Roma, che saranno celebrati in forma laica alle 11.30, saranno allestiti due maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l’altro nell’adiacente piazza Capranica. La cerimonia si articolerà in due fasi: una all’esterno di Palazzo Montecitorio e un’altra della durata di un’ora all’interno. È quanto prevedono le misure per garantire la sicurezza disposte dalla Questura di Roma.

Il feretro col relativo corteo funebre partirà da Palazzo Madama, che ospita la camera ardente, percorrerà corso del Rinascimento, piazza Argentina, passando per piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Montecitorio. Per un tratto il solo carro sarà scortato dai Corazzieri.

Il feretro accederà all’interno della Camera dei deputati portato a spalla da otto rappresentanti delle forze armate e di polizia più una dei vigili del fuoco. Seguiranno gli onori militari a cura di uno schieramento composto da cento unità del reparto d’onore e da cinquanta elementi della banda musicale dell’esercito.

Sarà tumulato nel cimitero acattolico di Roma. Al termine della cerimonia il corteo funebre raggiungerà il cimitero percorrendo via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello e via Marmorata.