Nagorno-Karabakh. Erdoğan elogia la vittoria dell’Azerbaijan. Migliaia di persone fuggono in Armenia

AgenPress – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan , e il leader azerbaigiano, Ilham Aliyev, hanno lodato la vittoria militare di Baku nel Nagorno-Karabakh mentre migliaia di armeni etnici sono fuggiti dalle loro case nella regione separatista e si sono diretti in Armenia.

Aliyev ha ospitato il suo omologo turco nell’enclave autonoma di Nakhchivan, una striscia di territorio azerbaigiano separata dal resto del paese dall’Armenia. La settimana scorsa, Erdoğan, un alleato di Aliyev che ha sostenuto l’Azerbaigian con armi nel conflitto del 2020, ha affermato di sostenere gli obiettivi dell’ultima operazione militare dell’Azerbaigian, ma di non avervi preso parte.

In una conferenza stampa congiunta con Aliyev, Erdoğan ha dichiarato: “È motivo di orgoglio che l’operazione sia stata completata con successo in un breve periodo di tempo, con la massima sensibilità per i diritti dei civili”.

Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha affermato che “il nostro governo accoglierà con amore i nostri fratelli e sorelle del Nagorno-Karabakh. Gli armeni del Nagorno-Karabakh rischiano ancora la pulizia etnica. Nei giorni scorsi sono arrivati ​​aiuti umanitari nel Nagorno-Karabakh ma questo non cambia la situazione.

“Se non si creeranno reali condizioni di vita per gli armeni del Nagorno-Karabakh nelle loro case e meccanismi efficaci di protezione contro la pulizia etnica, allora aumenterà la probabilità che gli armeni del Nagorno-Karabakh considerino l’espulsione dalla loro patria come l’unica via possibile”.

Gli armeni del Nagorno-Karabakh – un territorio riconosciuto a livello internazionale come parte dell’Azerbaigian ma in precedenza fuori dal suo controllo – sono stati costretti a un cessate il fuoco la scorsa settimana dopo un’operazione militare di 24 ore da parte dell’esercito azerbaigiano molto più grande.

Armenia e Azerbaigian hanno combattuto due guerre per l’enclave in 30 anni – con l’Azerbaigian che ha riconquistato aree di territorio all’interno e intorno al Nagorno-Karabakh in un conflitto di sei settimane nel 2020.

Il governo armeno ha continuato a scontrarsi apertamente con la Russia, segno di cambiamenti nel più ampio panorama geopolitico che fa da sfondo alla crisi.

In una dichiarazione di lunedì, il ministero degli Esteri russo ha accusato la leadership armena degli eventi nel Nagorno-Karabkh, affermando che essa “è corsa verso ovest” invece di lavorare con Russia e Azerbaigian per raggiungere la pace.

L’Armenia ha affermato che più di 200 persone sono state uccise e 400 ferite nell’operazione della scorsa settimana, che è stata condannata dagli Stati Uniti e da altri alleati occidentali dell’Armenia.

Domenica, il ministero della Difesa dell’Azerbaigian ha dichiarato di aver confiscato altro equipaggiamento militare ai separatisti armeni, inclusi razzi, proiettili di artiglieria, mine e munizioni.

Gli armeni del Nagorno-Karabakh non accettano la promessa dell’Azerbaigian di garantire i loro diritti una volta integrata la regione. L’Armenia ha chiesto l’immediato dispiegamento di una missione delle Nazioni Unite per monitorare i diritti umani e la sicurezza nella regione.