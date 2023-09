Mollicone (FDI): immigrazione arma geopolitica brandita da superpotenze

CAUZIONE DI 5MILA EURO PER MIGRANTI? CIFRA NON SPROPOSITATA

AgenPress. “L’immigrazione è un’arma geopolitica brandita dalle grandi superpotenze. L’Europa lo ha finalmente capito”.

Lo ha dichiarato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, intervenuto al microfono di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi durante il programma “L’Attimo Fuggente” su Giornale Radio FM.

“Chi sono queste superpotenze? Si guardi la geopolitica dell’Africa: c’è sicuramente la Russia che attraverso gruppi mercenari gestisce alcune tratte. E poi c’è il tema più grande del racket internazionale degli esseri umani, che ha come obiettivo lucrare su persone e distruggere assetto delle nazioni – ha aggiunto Mollicone –.

Fideiussione di 4.938 euro per i migranti per evitare CPR? Non è cifra spropositata, perché si sa bene quanto pagano il viaggio agli scafisti. Eticamente penso sia giusto tutelare diritto delle popolazioni africane a non partire. Questo è nostro primo obiettivo”.