Cernobbio, 12-14 ottobre 2023 Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica

Dal 12 al 14 Ottobre, presso Villa Erba a Cernobbio, si terrà la Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica della Società Italiana d’Igiene (SItI). Un appuntamento da non perdere, sia per la valenza dei temi trattati che per la presenza di numerosi Ospiti Istituzionali

AgenPress. Si terrà dal 12 al 14 Ottobre la Conferenza Nazionale Straordinaria di Sanità Pubblica, organizzata dalla Società Italiana d’Igiene (SItI) presso Villa Erba a Cernobbio.

Prevista per Giovedì 12 Ottobre, alle ore 15, la Cerimonia inaugurale ed il Saluto delle Autorità, a cui parteciperanno il Commissario dell’ISS Prof. Rocco Bellantone, il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Rettore dell’Università Insubria Angelo Tagliabue e il Direttore Generale dell’ATS Como-Varese Lucas Maria Gutierrez. Invitati anche il Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci, e la Ministra dell’Università e della Ricerca Prof.ssa Anna Maria Bernini. Subito dopo farà seguito una Tavola rotonda dal titolo “La Prevenzione pilastro del SSN tra emergenze e sostenibilità”, in collaborazione con European House Ambrosetti.

Alle ore 17:30, invece, è in programma la prima sessione plenaria, dedicata alle “Strategie di offerta vaccinale dopo la Pandemia”, in cui la Presidente della Società Italiana d’Igiene Prof.ssa Roberta Siliquini farà da moderatrice. Tra i vari relatori sarà presente anche il Prof. Francesco Vaia, Direttore Generale Prevenzione presso il Ministero della Salute.

“La Conferenza di Sanità Pubblica di Cernobbio – dichiara la Prof.ssa Roberta Siliquini, Presidente della SItI – cade in un periodo estremamente ‘caldo’ per l’organizzazione dei servizi sanitari. Saranno molte le problematiche da affrontare nei prossimi mesi, come anche le soluzioni organizzative da trovare. Questi temi, assieme ad altri, saranno discussi durante le tre giornate societarie. Strategie di offerta vaccinale, PNRR, integrazione Ospedale-Distretto-Territorio, riforma dell’assistenza primaria, Next Generation Hospital ed anche risorse per la Sanità, sia economiche che professionali. Un’occasione di confronto e di dibattito su temi veramente da non perdere, anche avvalendosi della gradita presenza di ospiti istituzionali”.

Venerdì 13 Ottobre, alle ore 9, si terrà la seconda sessione plenaria. Con l’aiuto di Professionisti ed Esperti, direttamente impegnati sui vari fronti (Ospedale, Distretto, Prevenzione), si cercherà di capire se e come si stia concretamente attuando questa grande opportunità di crescita e sviluppo dei Servizi sanitari, rappresentata dal DM77 sul versante organizzativo e dal PNRR per gli investimenti tecnologici e strutturali.

Nel pomeriggio, invece, si parlerà di “Priorità vaccinali”: dai recuperi vaccinali della vaccinazione contro l’HPV negli adolescenti e nelle giovani Donne a quelli per i pazienti cronici e altri valevoli per la prevenzione delle malattie respiratorie, passando per la profilassi da seguire per i viaggiatori internazionali.

Nella mattina di Sabato 14 ottobre, alle ore 8:30, è prevista una sessione dedicata a “Formazione, Management e Leadership in Sanità pubblica”, moderata dal Prof. Silvio Brusaferro e dalla Prof.ssa Silvana Castaldi dell’Università degli Studi di Milano.

In tarda mattinata la Cerimonia di chiusura, a cura della Presidente Prof.ssa Roberta Siliquini e del Prof. Carlo Signorelli, Presidente della sezione Lombardia della Società Italiana d’Igiene.