Armenia. Morti e feriti nell’esplosione di un deposito di carburante nel Nagorno-Karabakh. USAID pronta a ulteriore assistenza umanitaria

AgenPress – Morti e feriti sono segnalati nell’esplosione del deposito di carburante fuori Stepanakert. Il Servizio statale per le situazioni di emergenza del Nagorno-Karabakh ha affermato che l’esplosione è avvenuta in un deposito di carburante vicino alla strada Stepanakert-Askeran. La potente esplosione provocò morti e feriti. Le autorità non hanno specificato il numero delle vittime. Molte persone con ustioni sono state ricoverate in ospedale.

Il numero esatto dei morti e dei feriti non è ancora chiaro, ha detto in una nota il difensore dei diritti umani del Nagorno-Karabakh Gegham Stepanyan, avvertendo che il Nagorno-Karabakh non è in grado di fornire assistenza medica sufficiente ai feriti.

“L’assistenza medica viene fornita ai feriti nel Republican Medical Center e nell’ospedale pediatrico Stepanakert in condizioni di possibilità limitate in termini di cure e farmaci, che sono insufficienti. C’è urgente bisogno di evacuare i feriti dal ponte aereo per salvare loro la vita”.

L’ Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID)ha fatto sapere che annuncerà ulteriore assistenza umanitaria agli sfollati forzati del Nagorno-Karabakh. Il sostegno includerà anche assistenza finanziaria, ha detto lunedì l’amministratore Samantha Power.

L’USAID fornirà articoli essenziali per aiutare coloro che hanno lasciato le loro case in NK. “Siamo pronti a fornire cibo, assistenza finanziaria, supporto legale e alloggio a coloro che ne hanno bisogno”, ha affermato.

Power ha affermato che sta lavorando a stretto contatto con il governo armeno e le comunità che hanno accolto le persone fuggite dalle violenze. La gente di NK merita che la violenza finisca, per poter vivere in sicurezza e viaggiare liberamente.

Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con Armenia e Azerbaigian ai massimi livelli per cercare la pace.