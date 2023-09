Afghanistan. E’ il secondo paese al mondo per abitanti che soffre livelli di fame di emergenza

AgenPress – L’Afghanistan è stato classificato come il secondo paese al mondo con più di 1 milione di abitanti che soffrono di livelli di fame di emergenza. Lo ha affermato il Programma alimentare mondiale in Afghanistan, in un post sul suo account X scrivendo che almeno 6,08 milioni di persone stanno affrontando la “quarta fase” della fame.

Un portavoce del PAM Afghanistan, Wahidullah Amani, ha affermato che l’organizzazione è stata costretta a ridurre i suoi aiuti da 13 a 2 milioni.

“Il WFP ha dovuto affrontare una carenza di budget nel mese in corso e siamo stati costretti a tagliare altri 2 milioni dalla nostra lista di assistenza. Ciò significa che possiamo aiutare solo 3 milioni di persone”, ha affermato.

Ma l’Emirato islamico ha affermato che la carenza di budget delle organizzazioni umanitarie è dovuta all’aumento della povertà a livello mondiale.

“Il mondo è minacciato dalla povertà. Anche l’Occidente e gli altri paesi che sostenevano queste organizzazioni si trovano ad affrontare problemi di povertà. Non è solo l’Afghanistan. In secondo luogo, si stanno adottando misure serie per affrontare la crisi della povertà in Afghanistan”, ha affermato Mujahid.

Gli economisti hanno affermato che la povertà e la disoccupazione sono aumentate rispetto a prima e che è necessario che i paesi del mondo e le organizzazioni internazionali continuino a fornire assistenza al popolo afghano.

“Ci sono rapporti internazionali accurati e realtà evidenti in Afghanistan che mostrano che i mezzi di sostentamento del popolo afghano stanno andando verso una catastrofe. L’allarme di essere il secondo paese più povero e affamato del mondo è molto pericoloso”, ha affermato l’economista Azeraksh Hafizi.

Il Sudan è in cima alla lista dei paesi che soffrono la fame a livello di emergenza, pubblicata dal WFP Afghanistan.

Il grafico comprende Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan, Bangladesh, Pakistan, Somalia, Haiti, Kenya e Nigeria.