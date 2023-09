Run For Inclusion. A Milano oltre 15.000 persone per l’evento simbolo della lotta contro ogni tipo di discriminazione

AgenPress. Grande successo per la seconda edizione di Run For Inclusion, l’evento unico nel suo genere, che anche quest’anno ha trasformato Milano nel simbolo della lotta contro ogni tipo di discriminazione.

Un weekend di festa che ha richiamato oltre 15.000 persone con la voglia di celebrare i valori di inclusività, diversità, sostenibilità e sport outdoor, di cui più di 6.000 iscritti alla corsa non competitiva di oggi (domenica 24 settembre), momento clou della manifestazione.

L’appuntamento ideata da Uniting Group e patrocinato dal Comune di Milano ha richiamato tantissimi appassionati di corsa come l’atleta e running coach Najla Aqdeir (Ambassador di quest’edizione), ma anche famiglie e gruppi di amici che questa mattina sono partiti dall’Arco della Pace e hanno attraversato la città meneghina per percorrere i 7.24 km del percorso. Una distanza non casuale, che serve a ricordare quanto sia necessario un impegno costante verso i temi di inclusione, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

“Ripeterci, dopo una prima edizione oltre ogni aspettativa, non era certamente facile e per questo motivo oggi abbiamo molto da festeggiare – afferma Alessandro Talenti, CEO di Uniting Group – La Run For Inclusion è stata sviluppata per essere una piattaforma in grado di coinvolgere il pubblico verso valori fondamentali nella crescita della nostra società e la risposta che Milano, e non solo, ci ha dato oggi conferma che la strada intrapresa è quella giusta”

Sono stati due giorni ricchi di appuntamenti, con il ‘Village Run For Inclusion’ teatro di attività, DJ set, talk e stand informativi delle tante Associazioni Onlus partecipanti, anche quest’anno cuore della manifestazione anche grazie a un’area dedicata e un ricco palinsesto di workshop che ha visto alternarsi tutte le realtà presenti: AGPD Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sport Senza Frontiere, Pane Quotidiano, Fondazione Libellula, Auser Milano, Still I Rise, Rondine Cittadella Della pace, UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (sezione di Milano).