Il Papa alla camera ardente per Giorgio Napolitano

AgenPress. Oggi, poco dopo le 13.15 – come rende noto una comunicazione della Sala Stampa vaticana – Papa Francesco si è recato alla camera ardente allestita per il Presidente Giorgio Napolitano, per esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e per onorare il grande servizio reso all’Italia.

La camera ardente del presidente della Repubblica emerito, allestita presso la sala Nassirya del Senato, resterà aperta fino a domani, lunedì 25 settembre, i funerali di Stato, in forma laica, si svolgeranno martedì 26 alle 11.30, nell’aula della Camera.