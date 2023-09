Zelensky ai paesi neutrali: non ci saranno mediatori in questa guerra. O aiutate l’Ucraina o la Russia

Lo riferisce RBC-Ucraina con riferimento alla dichiarazione del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky durante un incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau a Ottawa.

“Aiuti l’Ucraina o la Russia. Non ci saranno mediatori in questa guerra. Indebolendo gli aiuti all’Ucraina, rafforzerete la Russia. E la potente Russia e cosa aspettarsi da essa… Penso che la storia nei libri e nelle testimonianze abbia risposto a questa domanda molto tempo fa. Se qualcuno vuole correre un rischio, multa, riduca gli aiuti agli ucraini. Ma, se siamo franchi e onesti, dobbiamo lottare per la libertà, per la democrazia, per i diritti delle persone”, ha affermato il Capo dello Stato rispondendo alle domande dei giornalisti dopo l’incontro con Justin Trudeau a Ottawa.

Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine ai paesi partner che aiutano l’Ucraina con armi e finanziamenti.

“Ma questo non è il prezzo più grande. Dopotutto, oggi l’Ucraina sta pagando il prezzo più alto: in termini di persone, di morti. Pertanto, siamo molto grati per l’aiuto”, ha sottolineato il Presidente.

