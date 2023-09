Mosca. La Fondazione di Navalny è stata definita da Putin “estremista”, rendendo le sue attività illegali

AgenPress – Negli uffici della Fondazione anticorruzione a Vilnius, il nome di Alexei Navalny è appeso alle pareti dell’ufficio con luci al neon; il suo ritratto è appeso in alcune sale conferenze. Ma l’uomo in persona non è qui, nella sede in esilio della fondazione da lui fondata. È rinchiuso in una cella di una prigione russa.

Molte cose sono cambiate nei tre anni trascorsi da quando Navalny, il più importante politico dell’opposizione russa, è stato avvelenato con l’agente nervino novichok durante un viaggio in Siberia. È tornato in Russia nel gennaio 2021 dopo essersi ripreso in Germania, è stato arrestato al suo arrivo e successivamente condannato a 11 anni di carcere.

All’inizio di questo mese, Navalny ha ricevuto una nuova condanna a 19 anni in un nuovo processo svoltosi in carcere, per una serie di presunti crimini tra cui l’estremismo, la riabilitazione del nazismo e l’incitamento dei bambini ad atti pericolosi.

L’addetto stampa di Navalny Kira Yarmysh , che era con lui quando è stato avvelenato e ora vive a Vilnius, ha insistito sul fatto che la recente proroga della pena ha avuto scarso effetto psicologico su di lui.

“Alexei comprende perfettamente che la lunghezza del termine non ha significato; è lo stesso finché Putin è al potere”, ha detto in un’intervista a Vilnius.

Il nuovo ufficio è più grande, più luminoso e più elegante della vecchia sede della fondazione, situata in un centro direzionale nel quartiere Avtozavodskaya di Mosca. C’è uno studio adeguato per registrare i contenuti del team Navalny, numerose sale conferenze e varie aree relax.

Prima del suo avvelenamento, Navalny aveva costruito una rete di sostenitori nelle regioni più ampia di qualsiasi altra forza di opposizione, istituendo sedi regionali in tutta la Russia come parte del suo tentativo fallito di opporsi a Putin nelle elezioni presidenziali del 2018.

Adesso è tutto finito. La Fondazione Anticorruzione è stata designata “estremista” nell’estate 2021, rendendo illegali tutte le sue attività. Più di 1.000 associati hanno lasciato il paese. Altri sono rimasti e processati.

Il nuovo verdetto limita la capacità di Navalny di comunicare con avvocati e collaboratori, e nei prossimi mesi è previsto un ulteriore caso giudiziario, che accusa Navalny di terrorismo. Nessuno si illude che la sua unica speranza di liberazione sia la cacciata di Putin dal potere, o un accordo miracoloso che veda la liberazione di Navalny e il permesso di andare in esilio.

“Capisco perfettamente che, come molti prigionieri politici, sono condannato all’ergastolo. Dove la vita si misura con la durata della mia vita o con la durata della vita di questo regime”, ha detto Navalny in un messaggio dal carcere pubblicato online dopo l’ultimo verdetto.

Circolano voci periodiche secondo cui le capitali occidentali vogliono includere Navalny come parte di un possibile scambio di prigionieri tra la Russia e l’Occidente, anche se la Russia non ha dato indicazioni che sarebbe disposta a rilasciare Navalny.

Sergei Guriev, economista e alleato di lunga data di Navalny e attuale rettore di Sciences Po a Parigi, ha affermato che è importante che i leader mondiali facciano pressioni affinché Navalny venga incluso in ogni possibile scambio di prigionieri.

Guriev ha detto di sapere dalla “comunicazione diretta e indiretta” con Navalny che, se rilasciato adesso, il politico non ritornerebbe in Russia finché Putin rimarrà al potere.

“La situazione è cambiata. Non può lavorare in Russia, non può assumere nessuno. Se dovesse essere scambiato o riuscisse in qualche modo ad andarsene, starebbe lontano. Non è pazzo e questa volta non tornerà”.