Il Santo Padre e il Presidente Meloni al think tank Remind “Il valore della Pace”

La strada da percorrere: pace, nuova cultura dell’abitare, sicurezza e benessere delle persone

AgenPress. Si è tenuto a Roma il Think Tank Remind “Il Valore della Pace” , in collaborazione con il Parlamento Europeo U.I., una giornata di riflessione e che ha visto la partecipazione di istituzioni ed autorevoli esponenti provenienti da diversi settori del comparto immobiliare allargato con lo scopo di affermare, ancora una volta, l’indispensabilità della pace come valore assoluto secondo ogni punto di vista: economico, sociale, culturale e civile. Esperienze, visioni e progetti volti a promuovere la Pace, non solo come assenza di conflitto armato, ma anche come fondamento di una società giusta, equa e prospera.

E’ stata illustrata e condivisa la nuova concezione di cultura dell’abitate che mette al centro la sicurezza e il benessere delle persone negli spazi, luoghi, territori e paesaggi dove vivono, operano e transitano.

Insieme è possibile porre in essere uno sviluppo sostenibile e attrarre capitali su tutti i territori italiani e metterli in sicurezza.

L’iniziativa si è aperta con un messaggio di Papa Francesco a Paolo Crisafi, il quale ha ribadito che «è venuto il tempo di dire seriamente “no” alla guerra, di affermare che non le guerre sono giuste, ma che solo la pace è giusta: una pace stabile e duratura, non costruita sull’equilibrio pericolante della deterrenza, ma sulla fraternità che ci accomuna. Siamo infatti in cammino sulla stessa terra, tutti fratelli e sorelle, abitanti dell’unica casa comune, e non possiamo oscurare il cielo sotto il quale viviamo con le nubi dei nazionalismi».

Queste le parole del Santo Padre che, per l’occasione, ha impartito Benedizione Apostolica a tutti i partecipanti alla manifestazione Remind.

Di grande pregio anche il messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolto al Presidente Remind Paolo Crisafi. Impegnata al Salone Nautico di Genova dopo aver trascorso alcuni giorni all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunione planetaria il cui focus principale rimane proprio la ricerca della pace, il Presidente Meloni ha fatto presente che ” Il programma del think tank Remind “Il valore della Pace” è veramente ricco di temi, affrontati da molti relatori prestigiosi e qualificati. Sono certa del buon esito di questa giornata di lavori che saprà fornire riflessioni di grande utilità È chiaro a tutti che la pace rappresenta di per sé un valore assoluto e la condizione alla quale l’umanità deve sempre tendere. Ma la pace ha anche un costo, un prezzo talmente alto e importante che, quando viene messa in pericolo o infranta, dobbiamo essere in grado di sostenere. Non possiamo ridurla a un baratto di interessi, ma deve essere un’intesa basata sulla giustizia, sull’equità e sul rispetto delle dignità.”.

Per quanto concerne invece la crisi in Ucraina, il presidente Meloni ha ribadito: “Mi stupisce profondamente ascoltare ancora, anche da parte di alcune persone che hanno responsabilità o ricoprono ruoli istituzionali, appelli alla pace generici, senza alcuna proposta concreta e percorribile per la ricomposizione del conflitto. Se pensiamo che la pace sia possibile con la resa incondizionata della nazione aggredita, appunto l’Ucraina, allora vuol dire non comprendere non solo la realtà, ma il valore vero della pace stessa, svilita dall’idea che la prepotenza, la prevaricazione e la forza bruta siano armi efficaci per ottenere la soddisfazione dei propri appetiti. Cedere oggi in Ucraina vorrebbe dire cedere sempre a qualunque sopraffazione, in ogni luogo e in ogni circostanza. Noi difendiamo la libertà e la sovranità dell’Ucraina per difendere e proteggere noi stessi, il mondo libero e l’idea che nessuno può prevaricare nessun altro senza subire conseguenze. L’Italia e l’Europa hanno il dovere di adoperarsi con la massima energia per ripristinare il diritto, la giustizia e la libertà. Vogliamo essere protagonisti del nostro presente e del nostro futuro, non passivi esecutori di volontà altrui». Parole rassicuranti che se, da un lato, sottolineano la necessità di un supporto pragmatico all’Ucraina, dall’altro, sanciscono la volontà di lavorare seriamente alla costruzione concreta di un dialogo internazionale votato alla pace”.

L’economia, la nuova cultura dell’abitare e la Pace sono interconnesse in un rapporto complesso che può influenzare il benessere delle nazioni e delle comunità in tutto il mondo. Ne ha parlato Lucia Albano, Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, presente al think tank Remind in rappresentanza del Governo Meloni su indicazione di Palazzo Chigi, sull’istituzione della nuova Cabina di Regia sulla valorizzazione dell’Immobiliare Pubblico su social housing, student housing, senior living. “A nome mio e del Governo, che oggi qui rappresento, saluto il presidente di Remind, Paolo Crisafi, che ringrazio per l’invito, le istituzioni civili, militari e religiose, i rappresentanti delle forze produttive, i relatori e tutti i presenti in sala. Approfitto di questo prestigioso consesso per raccontare l’attività che il Governo sta svolgendo, presso il Ministero dell’Economia e Finanze, in materia di gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Nel mese di luglio, con il decreto PA2, ho promosso l’istituzione, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di una Cabina di regia con funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla migliore gestione, manutenzione, messa in sicurezza, efficientamento energetico-ambientale, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. È la prima volta nella storia della Repubblica che viene istituita una regia comune sul mattone di Stato con l’opportunità di individuare obiettivi di senso su cui fondare politiche contemporaneamente economiche, sociali e ambientali. I processi di valorizzazione avverranno secondo il rispetto dei parametri ESG (Environmental, Social and Governance). È proprio sulla lettera S, la dimensione sociale, che vorrei sviluppare il mio ragionamento. Vogliamo valorizzare il nostro patrimonio immobiliare pubblico, tra i più belli al mondo, lungo una direttrice che potremmo riassumere in tre S: social housing, student housing, senior living. Vorrei aggiungere una ulteriore lettera “S” che è trasversale su ogni ragionamento, che è prioritaria nell’agenda del Governo Meloni: il tema della Sicurezza. Ed anche in questo caso ci muoviamo secondo le migliori prassi per la sicurezza delle persone, tenendo ben presente le “Caivano d’Italia” per rendere tutti i territori, le infrastrutture, gli immobili e i relativi impianti sicuri sia da un punto di vista strutturale sia di sicurezza urbana. Come Governo e come Ministero dell’Economia e delle Finanze attendiamo di conoscere gli esiti di questo stimolante think tank Remind ispirato dai valori della Pace”.

Paolo Crisafi Presidente Remind, Associazione portavoce del comparto immobiliare allargato, a seguito dell’intervento del Sott. Lucia Albano ha fatto presente: “Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, oggi presente anche in rappresentanza del Governo. Ringrazio le numerose istituzioni e esperti del pubblico e del privato oggi presenti. Le politiche che vengono portate avanti hanno l’autorevolezza di un governo politico di lunga durata che vede l’immobiliare allargato quale comparto prioritario per l’economia della Nazione, la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano. Insieme alle istituzioni nazionali e locali vogliamo essere parte della soluzione per affrontare, tenuto conto del quadro europeo, le sfide legate al cambiamento climatico, alla cultura dell’abitare, all’efficientamento energetico-ambientale e all’attrattività degli investimenti sui territori adottando azioni pragmatiche e graduali nel medio-lungo termine per la sicurezza di famiglie e imprese. Il comparto immobiliare allargato è in continua evoluzione, e l’associazione è determinata a guidare questo cambiamento in modo positivo. È quanto mai necessario che le tradizionali categorie settoriali, importanti per compattare i segmenti delle attività produttive, partecipino a questa visione di sistema, essendo in tal modo valorizzate, e rinnovino e diano nuovo impulso all’incontrovertibile esigenza dei tempi di congiungere il più vasto panorama di attori e la più estesa partecipazione delle professioni e dei soggetti pubblici e privati, favorendo così sinergie, reti, reciproci arricchimenti. E in questo senso, Remind è integrativa delle altre realtà esistenti. Il nostro scopo è quello di partecipare alla costruzione di un presente e di un futuro migliore, integrando il vasto bagaglio tecnico e esperienziale del passato con le nuove frontiere dell’innovazione all’interno di un tessuto sociale, economico e culturale in costante evoluzione. La nostra proposta sta proprio nell’essere parte integrante del tavolo di coordinamento delle attività relative a tutto il ciclo di vita dell’immobile, pubblico e privato; e più in generale di dare il nostro contributo al Piano Meloni “Nazione Sicura”. Un’Italia sicura da ogni punto di vista sia relativamente al patrimonio sia alle famiglie sia alle imprese. Continueremo a lavorare per affrontare le sfide del presente e per cogliere le opportunità che ci attendono, con l’obiettivo che l’immobiliare allargato possa continuare a contribuire sempre di più alla crescita della nostra Nazione. In questo percorso sono illuminanti e stimolanti le parole che ci ha fatto pervenire il Santo Padre, come delineano il percorso quelle di Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi Segretario Generale della CEI: l’operatore di pace agisce con verità, giustizia e amore.”

Renato Loiero Consigliere per le Politiche di Bilancio del Presidente del Consiglio ha, da un lato, sottolineato l’apporto fondamentale che il comparto immobiliare allargato fornisce alla Nazione, dall’altro, ha illustrato il valore economico della pace e l’impatto che ha sulla vita di tutti.

Lato Esecutivo e Parlamento hanno partecipato e/o salutato i lavori: Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato della Repubblica, Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, Daniela Santanchè Ministro del Turismo, Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Edmondo Cirielli Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edoardo Rixi Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Claudio Durigon Sottosegretario del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ettore Rosato segretario Comitato parlamentare Sicurezza della Repubblica

Hanno dato il loro contributo sui temi della tutela del Creto e del benessere delle persone dove vivono, operano e transitano: Mons. Joshtrom Isaac Kureethadam Cordinatore del Settore Ecologia e Creato della Santa Sede, Riccardo Valentini Premio Nobel per la Pace sul cambiamento climatico – ipcc, Trifone Altieri Presidente Invimit, Stefano Boeri Architetto e Presidente della Triennale di Milano, Giuseppe Cossiga Presidente Aiad – Aerospazio, Difesa e Sicurezza, Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione Civile, Alessandra Dal Verme Direttore Demanio, il Prefetto Fabrizio Gallo Direttore Affari dei Culti e per l’Amministrazione Fec, Raffaele Ferrara Presidente Cdp Real Asset Sgr, Gianluca Loffredo Sub-commissario Sisma 2026 – Vice commissario Ischia, Donatella Visconti Consigliere di Amministrazione Banca MPS; sui temi della cultura, turismo e salute sono intervenuti: Pietro Caldaroni Responsabile Comunicazione e r.i. ITA Airways, Lodovico Mazzolin Direttore Generale Istituto Credito Sportivo, Antonella Polimenti Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, Francesco Spano Segretario Generale Fondazione MAXXI, Tiziana Stallone Presidente Enpab & Vp Adepp – Casse di Previdenza; per le fondazioni hanno dato il loro contributo Pierluigi Bartolomei Direttore Centro ELIS e Esperto Ministro del Lavoro, Giuseppe De Palo Presidente Fondazione Dialogue Through Conflict, Alessandra Gallone Presidente Its e Consigliere Ministro Università e Ricerca, Domenico Giani Presidente Eni Foundation e Presidente Misericordie; per gli enti locali Pierluigi Biondi Sindaco di L’Aquila, Miguel Gotor Assessore alla Cultura di Roma Capitale e Alessandra Bianchi Assessore Turismo e Sport di Genova.

Significativi i tributi musicali da parte di Stefano Abitante trombettista della Banda Pontifica, che ha suonato il Silenzio per i caduti di tutte le popolazioni, e di una formazione della Banda della Guardia di Finanza che hanno suonato in onore del Patrono delle Fiamme Gialle e per la Pace alla presenza del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e del Generale della Guardia di Finanza D. Virgilio Pomponi.

Hanno aperto e chiuso i lavori per il Parlamento Europeo Ufficio Italia Carlo Corazza e Fabrizio Spada, con interventi del t avolo tecnico-scientifico strategico di Remind a cura di Barbara Casillo, Marco Daviddi, Giulio Gravina, Manfredi Lefebvre, Massimo Ponzellini, Michele Stella e Gabriele Scicolone.

Per le buone pratiche dei settori produttivi hanno partecipato: Tommaso Accetta, Giuseppe Capicotto, Carlo Carone, Stefano Cervone, Dario Focarelli, Franco Mencarelli, Andrea Migliore, Massimo Santucci, Riccardo Toto, Valerio Vallefuoco.

Hanno alimentato la task foce per gli approfondimenti : Bruno Barel, Lucia Bizzarri, Andrea Biavati, Chiara Canovi, Carla Cappiello, Paolo Capomasi , Gianpiero Carezzano, Maurizio Della Fornace, Alfredo Ingletti, Serena La Torre, Salvatore Ledda, Giorgio Lupoi, Massimiliano Marzoni, Francesca Monti, Francesco Napolitano, Valentina Pistolesi, Daniele Russolillo, Paolo Saluzzi, Gioia Satriano, Giovanni Savio, Luca Torchia, Stefano Vittori.

Il saluto conclusivo è stato di Guido Crosetto Ministro della difesa che ha così dichiarato: “Giunge quanto mai opportuna questa riflessione di Remind sulle tematiche della pace in occasione della giornata internazionale della pace. Il nostro impegno continua senza soste per assicurare alla Nazione italiana, nel più vasto contesto europeo e mondiale, una posizione di equilibrio e di mediazione tra tutti i conflitti. Penso in particolare al continente africano, scosso ancora da conflitti endemici che ne minano alla radice le possibilità di sviluppo, essendo al contrario sempre forieri di povertà. A tal proposito, la cooperazione italiana che ho l’onore di amministrare, lavora alacremente in contesti come il Sahele il Corno d ‘Africa, nel tentativo di alleviare le sofferenze di quelle popolazioni.

Occorre dire basta a guerre, violenze e genocidi; occorre proseguire il serio impegno internazionale portato avanti dal Governo a guida del Presidente Giorgia Meloni nei territori più esposti ove l’Italia ha rafforzato la sua azione diplomatica. Con queste idealità e animati dai principi consolidati di unità coi popoli amici della pace e dei valori di universale fratellanza, rinnovo a Remind e al suo presidente Paolo Crisafi, oltre che al Parlamento Europeo e al suo rappresentante in Italia Carlo Corazza, i sensi più autentici della nostra vicinanza e del nostro impegno per la pace tra i popoli.”