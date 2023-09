Washington Post. Con la pandemia Pechino ha raccolto DNA da tutto il pianeta. Rischio creazione di armi biologiche

AgenPress – Gran parte dell’Europa era in lockdown nell’aprile 2020 quando un aereo arrivò nella capitale serba con un tempestivo regalo da parte della Repubblica popolare cinese. All’interno c’era un’invenzione cinese chiamata Fire-Eye, un sofisticato laboratorio portatile in grado di rilevare le infezioni da coronavirus da minuscoli frammenti genetici lasciati dall’agente patogeno.

Il Fire-Eye eccelleva non solo nel decifrare il codice genetico dei virus, ma anche quello degli esseri umani, con macchine in grado di decifrare le istruzioni genetiche contenute nelle cellule di ogni persona sulla Terra, secondo i suoi inventori cinesi. Alla fine del 2021, con la pandemia ancora in corso, i funzionari serbi hanno annunciato che stavano lavorando con un’azienda cinese per convertire il laboratorio in una struttura permanente con l’intenzione di raccogliere e curare gli interi genomi, o progetti genetici, dei cittadini serbi.

Gli scienziati serbi erano entusiasti e il primo ministro del paese, Ana Brnabic, ha elogiato la Cina per aver donato al paese balcanico “l’istituto più avanzato per la medicina di precisione e la genetica nella regione”.

Eppure ora, i laboratori cinesi Fire-Eye – molti dei quali sono stati donati o venduti a paesi stranieri durante la pandemia – stanno attirando l’attenzione delle agenzie di intelligence occidentali in mezzo al crescente disagio riguardo alle intenzioni della Cina. Alcuni analisti percepiscono la generosità della Cina come parte di un tentativo globale di attingere a nuove fonti di dati di grande valore sul DNA umano nei paesi di tutto il mondo.

Questo sforzo di raccolta, in corso da più di un decennio, ha incluso l’acquisizione di aziende genetiche statunitensi così come sofisticate operazioni di hacking, dicono i funzionari dell’intelligence statunitense e occidentale. Ma più recentemente, ha ricevuto una spinta inaspettata dalla pandemia di coronavirus, che ha creato opportunità per le aziende e gli istituti cinesi di distribuire macchine per il sequenziamento genetico e costruire partenariati per la ricerca genetica in luoghi in cui Pechino in precedenza aveva poco o nessun accesso, hanno detto i funzionari.

Nel mezzo della pandemia, i laboratori Fire-Eye prolifererebbero rapidamente, diffondendosi in quattro continenti e più di 20 paesi, dal Canada e dalla Lettonia all’Arabia Saudita, e dall’Etiopia e dal Sud Africa all’Australia. Molti, come quello di Belgrado, ora funzionano come centri permanenti di test genetici.

“Covid-19”, ha affermato un analista senior dell’intelligence statunitense che segue da vicino il settore biotecnologico cinese, “era la porta”.

Un portavoce dell’ambasciata cinese a Washington ha respinto qualsiasi ipotesi secondo cui le aziende cinesi avrebbero avuto accesso impropriamente ai dati genetici. Il portavoce, Liu Pengyu, ha affermato che i laboratori Fire-Eye hanno aiutato molti paesi a combattere una pericolosa pandemia e continuano a svolgere un ruolo vitale nello screening del cancro e di altre malattie. BGI Group, la società con sede a Shenzhen che produce i laboratori Fire-Eye, ha affermato di non avere accesso alle informazioni genetiche raccolte dal laboratorio che ha contribuito a creare in Serbia.

Ma i funzionari statunitensi sottolineano che BGI è stata scelta da Pechino per costruire e gestire la China National GeneBank, un vasto e crescente archivio di proprietà del governo che ora include dati genetici tratti da milioni di persone in tutto il mondo. L’anno scorso il Pentagono ha ufficialmente elencato la BGI come una delle numerose “compagnie militari cinesi” che operano negli Stati Uniti, e una valutazione dell’intelligence statunitense del 2021 ha collegato la società allo sforzo globale diretto da Pechino per ottenere ancora più DNA umano, anche dagli Stati Uniti.

Il governo degli Stati Uniti ha anche inserito nella lista nera le filiali cinesi della BGI con l’accusa di aver contribuito ad analizzare il materiale genetico raccolto in Cina per assistere la repressione del governo sulle minoranze etniche e religiose del paese. BGI, in una dichiarazione al Washington Post, ha definito le azioni degli Stati Uniti contro la società “influenzate dalla disinformazione” e ha affermato che il gruppo BGI “non condona e non sarebbe mai coinvolto in alcuna violazione dei diritti umani”.

“Nessuno del gruppo BGI è di proprietà statale o controllato dallo stato e tutti i servizi e le ricerche del gruppo BGI sono forniti per scopi civili e scientifici”, ha affermato la società.

La spinta di Pechino a raccogliere il DNA da tutto il pianeta ha occasionalmente suscitato polemiche. Anche accademici e scienziati militari cinesi hanno attirato l’attenzione discutendo sulla fattibilità della creazione di armi biologiche che un giorno potrebbero colpire le popolazioni in base ai loro geni. Le armi a base genetica sono considerate dagli esperti come una prospettiva lontana, nella migliore delle ipotesi, e parte della discussione sembra essere stata stimolata dalla paranoia ufficiale sul fatto che gli Stati Uniti e altri paesi stiano esplorando tali armi.

I funzionari dell’intelligence statunitense ritengono che lo sforzo globale della Cina consista principalmente nel battere l’Occidente economicamente, non militarmente. Non esiste alcuna prova pubblica che le aziende cinesi abbiano utilizzato DNA estraneo per ragioni diverse dalla ricerca scientifica.

La Cina ha annunciato l’intenzione di diventare il leader mondiale nella biotecnologia entro il 2035 e considera l’informazione genetica – a volte chiamata “il nuovo oro” – come un ingrediente cruciale in una rivoluzione scientifica che potrebbe produrre migliaia di nuovi farmaci e cure. Se vincesse la corsa alla tecnologia, la Cina otterrebbe una significativa leva economica e strategica contro il suo principale rivale, gli Stati Uniti, ha affermato Anna Puglisi, ex capo del controspionaggio nazionale della comunità di intelligence statunitense per l’Asia orientale.

“Siamo appena sul punto di iniziare a capire e svelare cosa fanno i geni”, ha detto Puglisi, ora membro senior presso il Centro per la sicurezza e le tecnologie emergenti della Georgetown University. “Chi arriva per primo controllerà un sacco di cose davvero sorprendenti. Ma c’è anche il rischio di abusi”.