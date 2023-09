Ucraina. Lanciato un attacco missilistico al quartier generale della flotta russa del Mar Nero in Crimea

AgenPress – L’Ucraina ha lanciato un attacco missilistico contro il quartier generale della flotta russa del Mar Nero. Lo ha detto il governatore nominato dalla Russia di Sebastopoli, in Crimea.

“Il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro il quartier generale della flotta”, ha detto su Telegram il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev.

Sebastopoli, sede del quartier generale della flotta russa del Mar Nero, è la città più grande della penisola ucraina di Crimea, annessa illegalmente dalle forze di Mosca nel 2014.

I media statali russi hanno riferito che i detriti sono stati “sparsi per centinaia di metri” in seguito all’attacco missilistico. La TASS ha aggiunto che un gran numero di ambulanze erano in viaggio verso il luogo dell’attacco.

Razvozhayev ha anche detto che un pezzo di scheggia è caduto vicino al Teatro Lunacharsky.

Il governatore nominato dalla Russia ha detto che i servizi operativi sono intervenuti sul luogo dell’attacco e che le informazioni su eventuali vittime sono in fase di chiarimento.

Le autorità ucraine non hanno ancora commentato l’incidente.

La settimana scorsa, l’Ucraina ha lanciato un vasto assalto alla base di riparazione navale della flotta russa del Mar Nero, danneggiando due navi da guerra russe, secondo i funzionari. Il ministero della Difesa russo ha detto che le forze armate ucraine hanno attaccato il cantiere navale Sergo Ordzhonikidze a Sebastopoli il 13 settembre con 10 missili da crociera e tre imbarcazioni senza pilota, in quello che sembrava essere l’attacco più ambizioso di Kiev al porto dall’inizio della guerra.

Un attacco informatico “senza precedenti” è segnalato in Crimea, dove oggi uno strike missilistico è avvenuto contro il quartier generale della flotta del Mar Nero, a Sebastopoli, ha detto Oleg Kryuchkov, consigliere per le politiche informatiche del capo della Repubblica annessa alla Russia. “Stiamo registrando interruzioni su internet nella penisola, tutti i servizi sono al lavoro per eliminare la minaccia”.