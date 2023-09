Tardino (europarlamentare): Lega e Salvini in prima linea in Ue per difendere diritti cittadini Sicilia e Sardegna

AgenPress. “Mentre in Europa c’è chi chiede il tetto minimo dei prezzi dei biglietti, l’Italia con Salvini vuole un tetto massimo per difendere i propri cittadini.

Matteo Salvini e la Lega, come dimostrato stamane in occasione del Consiglio informale dei ministri dei trasporti dell’Unione Europea, sono sempre in prima linea in Italia e in Europa per tutelare i diritti dei cittadini italiani di tutti i territori, portando avanti le istanze degli abitanti di Sicilia, Sardegna e isole, che necessitano di trasporti efficaci, efficienti e a prezzi accessibili, per garantire il loro diritto alla continuità territoriale. Avanti così”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega/Gruppo ID, componente della commissione Trasporti, commissario Lega Sicilia.