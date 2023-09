Rupert Murdoch lascia la presidenza di Fox e News Corporation. Al suo posto il figlio Lachlan, “leader appassionato e dotato di principi”

AgenPress – Rupert Murdoch, il potente magnate dei media di destra che ha costruito e supervisionato uno degli imperi dell’informazione più influenti al mondo, ha annunciato giovedì che si dimetterà dalla carica di presidente delle sue società, Fox Corporation e News Corporation.

“Per tutta la mia vita professionale, sono stato impegnato quotidianamente con novità e idee, e questo non cambierà”, ha scritto Murdoch, 92 anni, in una nota ai dipendenti. “Ma è il momento giusto per me per assumere ruoli diversi, sapendo che abbiamo team di vero talento”.

In qualità di leader della Fox and News Corporation, che pubblica influenti giornali come il Wall Street Journal e il tabloid New York Post, Murdoch ha esercitato per decenni una notevole influenza nel Partito repubblicano, eguagliata solo da pochi eletti.

Il suo ritiro arriva in un momento chiave nel settore dei media, mentre i giganti dell’intrattenimento si confrontano con una trasformazione radicale del tradizionale business televisivo e cinematografico e i consumatori gravitano rapidamente verso i servizi di streaming.

La decisione di Murdoch di dimettersi dalla carica di presidente delle sue società provocherà un’onda d’urto anche nel mondo politico, proprio mentre la corsa presidenziale del 2024 si infiamma. Fox News rimane intrappolata in contenziosi derivanti dalla diffusione da parte della rete delle bugie elettorali dell’ex presidente Donald Trump sulla scia delle elezioni del 2020.

Prendendo il suo posto, il figlio maggiore di Murdoch, Lachlan , che già ricopre il ruolo di amministratore delegato della Fox Corporation, diventerà presidente unico di entrambe le società.

“A nome dei Consigli di amministrazione di Fox e di News Corp, dei team dirigenziali e di tutti gli azionisti che hanno beneficiato del suo lavoro, mi congratulo con mio padre per i suoi 70 anni di straordinaria carriera – ha dichiarato Lachlan Murdoch -. Lo ringraziamo per la sua visione, il suo spirito pionieristico, la sua ferma determinazione e l’eredità duratura che lascia alle aziende da lui fondate. Gli siamo grati perché nel ruolo di presidente emerito continuerà a fornire preziosi consigli ad entrambe le società”.

Murdoch ha descritto Lachlan come “un leader appassionato e dotato di principi”. Non è chiaro se la direzione di Fox cambierà sotto Lachlan, ma Rupert ha segnalato che Lachlan manterrà l’inclinazione editoriale di destra per cui le sue società di media sono famose.

“Mio padre credeva fermamente nella libertà e Lachlan è assolutamente impegnato nella causa”, ha detto Murdoch ai dipendenti nella sua nota. “Le burocrazie egoistiche stanno cercando di mettere a tacere coloro che mettono in dubbio la loro provenienza e il loro scopo. Le élite nutrono aperto disprezzo per coloro che non sono membri della loro classe rarefatta. La maggior parte dei media è in combutta con queste élite, spacciando narrazioni politiche invece di perseguire la verità”.