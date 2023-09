Inghilterra. Trovati nei fiumi livelli pericolosi di pesticidi che uccidono le api. Sono vietati nell’UE

AgenPress – Pesticidi che uccidono le api sono stati trovati a livelli pericolosi nei fiumi inglesi, poiché il governo sta valutando di consentire l’uso di uno che è vietato nell’UE.

Gruppi ambientalisti e agricoltori attendono di sapere se il governo approverà un neonicotinoide tossico, il tiametoxam, per le aziende inglesi di barbabietola da zucchero per il quarto anno consecutivo. Gli attivisti per la fauna selvatica affermano che è “inaccettabile” che i ministri abbiano “ignorato la scienza” e consentito l’uso di queste sostanze chimiche pericolose.

La questione è stata discussa durante l’ultima riunione del comitato di esperti governativo sui pesticidi il 12 settembre. Sebbene il pesticida sia stato vietato nell’UE per anni, ne è stato consentito l’uso in caso di emergenza fino a quest’anno, quando è stato completamente vietato. Ora che il Regno Unito ha lasciato l’UE è in grado di stabilire le proprie norme sui pesticidi. Una recente ricerca ha scoperto che 36 pesticidi vietati dall’UE non sono esclusi dall’uso nel Regno Unito.

I pesticidi sono tossici per le api ma sono anche, a certi livelli, tossici per la vita acquatica e si accumulano nei sistemi fluviali.

Una nuova ricerca del Rivers Trust and Wildlife and Countryside Link (WCL) ha rilevato che uno o più dei cinque neonicotinoidi – quattro dei quali sono vietati nell’UE – sono stati trovati in più di uno su 10 siti fluviali inglesi testati dall’Agenzia per l’ambiente (29 di 283 siti). Nel 55% di questi 29 siti uno o più neonicotinoidi erano al di sopra dello standard di qualità ambientale (SQA) proposto dall’UE, il livello ritenuto sicuro per la fauna acquatica. Il 21% dei siti conteneva uno o più pesticidi tossici a livelli quattro volte superiori a quelli di sicurezza.

I fiumi più colpiti dai pesticidi sono stati trovati nell’Inghilterra orientale , nel sud-est dell’Inghilterra e nelle Midlands occidentali, tra cui Ivel, Waveney, Nene, Ouse e Tame.

Barnaby Coupe, responsabile delle politiche sull’uso del territorio presso il Wildlife Trusts, ha dichiarato: “Questa ricerca rivela che i nostri fiumi e corsi d’acqua sono infestati da un cocktail di pesticidi neonicotinoidi, nonostante queste sostanze chimiche siano state vietate dal 2018.

“È del tutto inaccettabile che il governo permetta a queste sostanze chimiche di inquinare l’ambiente quando le prove dell’impatto disastroso dei neonicotinoidi crescono di anno in anno. Ha ignorato la scienza e i consigli dei suoi stessi esperti nel concedere ripetute autorizzazioni per l’applicazione di neonicotinoidi tossici nelle nostre campagne, e il risultato è una notevole diminuzione della fauna selvatica”.

Gareth Morgan, responsabile dell’agricoltura presso la Soil Association, ha dichiarato: “Anno dopo anno questo fallimento nell’aiutare gli agricoltori ha portato alla sospensione del cosiddetto divieto di questi pesticidi dannosi per le api. Con così tanta fauna selvatica britannica in declino, è fondamentale che il governo smetta di intromettersi su questo tema. Gli agricoltori biologici e agroecologici stanno dimostrando che il cibo può essere prodotto senza pesticidi. Il governo deve agire ora per aiutare tutti gli agricoltori a passare a pratiche rispettose della natura in tutte le loro aziende agricole. Dobbiamo smettere di cercare semplicemente un’altra soluzione tossica”.