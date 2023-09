Il presidente dell’Ucraina Zelenskyj è arrivato in Canada

AgenPress. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha confermato un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi.

I due leader discuteranno del sostegno militare, economico e umanitario del Canada all’Ucraina. Inoltre, Zelenskyi e Trudeau firmeranno un accordo per continuare a rafforzare i legami economici tra i paesi.

Il Presidente dell’Ucraina si rivolgerà al Parlamento di Ottawa, dopodiché si recherà a Toronto, dove incontrerà i leader aziendali canadesi per rafforzare gli investimenti del settore privato.

Dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, il Canada ha fornito più di 8 miliardi di dollari in aiuti, inclusi circa 1,8 miliardi di dollari in aiuti militari. In particolare, Ottawa ha consegnato all’esercito ucraino molti dei suoi carri armati Leopard 2. Il primo ministro Justin Trudeau ha già visitato due volte Kiev.