Hong Kong. Una delle più prestigiose università cinesi cancella i test di inglese. “Ne abbiamo bisogno per capire il mondo”

AgenPress – Una delle migliori università della Cina nord-occidentale ha eliminato i test di inglese come prerequisito per la laurea, riaccendendo un acceso dibattito sul ruolo della lingua franca mondiale nel sistema educativo del paese dopo anni di crescente sentimento nazionalista sotto il leader Xi Jinping.

Con un avviso , l’Università Xi’an Jiaotong, nella capitale della provincia dello Shaanxi, ha affermato che gli studenti non avranno più bisogno di superare un test di inglese standardizzato a livello nazionale – né qualsiasi altro esame di inglese – per potersi laureare con una laurea.

L’annuncio ha suscitato scalpore sui social media, con molti che hanno elogiato la decisione e chiesto a più università di fare lo stesso.

Il superamento del College English Test, un esame standardizzato nazionale tenutosi per la prima volta nel 1987, è da decenni un requisito di laurea nella maggior parte delle università cinesi, sebbene il governo non lo abbia mai reso una politica ufficiale.

La pratica comune sottolineava l’importanza che le università cinesi attribuivano all’inglese – la lingua accademica e scientifica predominante nel mondo – soprattutto quando il paese, un tempo insulare e impoverito, si stava aprendo ed era desideroso di mettersi al passo con il mondo sviluppato dopo le turbolenze dell’era di Mao Zedong.

Ma negli ultimi anni, alcune università hanno sminuito l’importanza dell’inglese, sostituendo il test nazionale di inglese universitario con esami propri o, come nel caso dell’Università di Xi’an Jiaotong, eliminando del tutto le qualifiche inglesi come criterio di laurea.

“L’inglese è importante, ma con lo sviluppo della Cina, l’inglese non è più così importante”, si legge in un post su Weibo di un influencer nazionalista con 6 milioni di follower online dopo l’annuncio dell’università.

“Dovrebbe essere il turno per gli stranieri di imparare il cinese”, ha detto l’influencer.

Il downgrade arriva mentre la Cina diventa più nazionalista e ripiegata su se stessa sotto Xi, che ha invitato il Paese a rafforzare la “fiducia culturale” e a respingere “l’influenza occidentale”.

Nelle scuole e nelle università, agli insegnanti è stato proibito di usare libri di testo occidentali o di parlare di “valori occidentali” come la democrazia, la libertà di stampa e l’indipendenza della magistratura.

La Cina ha reso l’inglese una materia obbligatoria nelle scuole primarie e secondarie nel 2001, lo stesso anno in cui il Paese ha aderito all’Organizzazione Mondiale del Commercio.

All’epoca, il Ministero dell’Istruzione accolse l’esigenza come parte di una strategia nazionale per far sì che l’istruzione cinese “affrontasse la modernizzazione, affrontasse il mondo e affrontasse il futuro”.

Per alcuni cinesi di orientamento liberale, il declassamento dell’inglese è il simbolo della svolta interna della Cina e di un inasprimento del controllo ideologico.

“Dovremmo avere fiducia culturale, ma non è la stessa cosa che essere culturalmente arroganti, miopi o di mentalità chiusa”, si legge in un commento su Weibo.

“Abbiamo bisogno dell’inglese per capire il mondo. Questo è un dato di fatto e non può essere nascosto sotto la bandiera del nazionalismo”, ha detto un altro.

Altri hanno accolto favorevolmente l’abolizione dei test di inglese nelle università da un punto di vista pratico, sostenendo che si trattava di uno spreco di tempo ed energia poiché i laureati raramente usano la lingua nella loro vita quotidiana o nella carriera dopo la laurea – e quando lo fanno, l’intelligenza artificiale e la traduzione automatica possono aiutare. fuori comunque.

Ma alcuni non erano d’accordo, citando l’importanza dell’inglese come lingua per le principali riviste accademiche del mondo, soprattutto nel campo della scienza e della tecnologia.

“Non devi collegarlo alla laurea, ma non sottovalutare l’importanza dell’inglese. Al giorno d’oggi, se non capisci l’inglese, rimarrai comunque indietro nel mondo scientifico e tecnologico”.