Canada. Zelensky: “Mosca deve perdere una volta per tutte”. Trudeau, altri 482 mln di dollari a Kiev in 3 anni

AgenPress – Nel corso di tre anni il Canada stanzierà inoltre 650 milioni di dollari canadesi (circa 500 milioni di dollari) per l’assistenza alla difesa dell’Ucraina.

Lo ha annunciato il primo ministro canadese Justin Trudeau durante un discorso in parlamento prima che parlasse il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

“Oggi stiamo assumendo un impegno a lungo termine per fornire un sostegno prevedibile all’Ucraina. Comprenderà 650 milioni di dollari canadesi in tre anni per 50 veicoli blindati, compresi veicoli di evacuazione medica, che saranno costruiti da lavoratori canadesi”, ha affermato Trudeau.

Ha aggiunto che il Canada invierà anche addestratori F-16 per i piloti e per la manutenzione “in modo che gli ucraini possano massimizzare l’uso degli aerei da combattimento donati”.

“Continueremo a lavorare con i nostri partner, anche nella NATO, per fornire un sostegno costante e continueremo a fornire sostegno economico per il prossimo anno”.

Nel suo discorso, Zelensky ha accusato Mosca di aver orchestrato il genocidio in Ucraina, affermando: “Mosca, ora come sempre, è obbligata a controllare l’Ucraina e fa uso di tutti i mezzi disponibili per farlo, compreso il genocidio”.

Ha continuato lodando il sostegno del Canada all’Ucraina durante il conflitto, dicendo: “Una delle qualità più sorprendenti del vostro paese è che la giustizia non è una parola vuota per il Canada”.

Zelensky ha anche elogiato la leadership del Canada nelle sanzioni contro la Russia durante la guerra e lo ha anche ringraziato per il suo “appoggio estremamente forte al 100% da parte della leadership del movimento ucraino alla NATO”.

“Mosca deve perdere una volta per tutte. E perderà”, ha aggiunto Zelensky durante il suo discorso al parlamento di Ottawa, auspicando che un giorno in Canada venga eretto un monumento alla vittoria dell’Ucraina sull’invasione russa, “forse a Edmonton”. Il Canada è sempre stato il “lato luminoso della storia” nel combattere le guerre precedenti e ha “contribuito a salvare migliaia di vite in questa guerra con i suoi aiuti”, ha sottolineato, ricevendo numerose standing ovation da parlamentari e altre autorità.