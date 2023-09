Berlino, è dovere salvare i migranti in mare. In arrivo soldi per le ong che si occupano di salvarli

AgenPress – “Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale. Come le Guardie costiere nazionali, in particolare quella italiana, anche i soccorritori civili nel Mediterraneo centrale svolgono un compito di salvataggio con le loro navi, perché salvano le persone in difficoltà in mare”.

E’ quanto ha detto un portavoce del ministero degli Esteri di Berlino, guidato da Annalena Baerbock, esponente dei Verdi, annunciando i finanziamenti per ong che in Italia si occupano di migranti a terra e in mare.

, si è limitato a premettere ulteriormente a questo proposito il portavoce del dicastero .

“Il governo federale tedesco si sta impegnando a fondo per riformare il sistema europeo comune di asilo al fine di crearne” uno “sostenibile e, soprattutto, solidale per la migrazione e l’asilo stesso nell’Unione europea, anche come condizione di base per un sistema Schengen funzionante e per l’apertura delle frontiere interne”.