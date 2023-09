Bassetti: “Covid oggi non è un problema. Ripristinare isolamento? Crisanti parla da politico, alcuni medici fanno terrorismo”

AgenPress. “Crisanti ha chiesto ripristino dell’isolamento? Sono parole dette da un politico, oggi lui fa il senatore del PD. Adesso il Covid non è un problema, è una malattia diversa rispetto a tre anni fa: i positivi fanno una forma simile all’influenza e al raffreddore.

Dire che i casi aumentano non ha senso, dobbiamo guardare solo i numeri ospedalieri, cioè quanta gente va in ospedale con il Covid, quanti di questi fanno la polmonite e quanti vanno in terapia intensiva. Questo numero oggi è vicino allo zero”.

Lo ha dichiarato Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, intervenuto al microfono di Francesco Borgonovo durante il programma “ZTL” su Giornale Radio FM.

“Tutti i discorsi sulla reintroduzione degli obblighi forse vanno bene per fare lotta politica, per andare contro il Governo, ma non vanno bene per fare scienza – ha aggiunto Bassetti –.

Il Covid sta diventando uno strumento di lotta politica, si usa per criticare le decisioni prese dal Governo. Basta strumentalizzare il Covid per fare lotta politica, perché si finisce anche per perdere la credibilità. I miei figli non faranno il vaccino? Oggi il richiamo vaccinale dovrebbe essere riservato a persone fragili e anziani. Chi oggi dice che i ragazzi nelle scuole devono mettere le mascherine è un cretino.

Alcuni miei colleghi oggi fanno terrorismo e lo fanno usando il Covid come clava politica, dicendo che va tutto male, che torna il Covid, che serve la mascherina obbligatoria. Qualcuno dovrebbe mettersi a posto con la coscienza perché queste cose oggi non si possono dire, sono gravi e rischiano di fare male alla popolazione”.