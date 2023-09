Usa. Zelensky, “se non riceviamo gli aiuti perderemo la guerra. Leader partiti del Senato confermano sostegno all’Ucraina

AgenPress – Dopo l’incontro di un’ora di Zelensky con il Senato degli Stati Uniti, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha affermato che il presidente ucraino ha lanciato un severo avvertimento. “Se non riceviamo gli aiuti, perderemo la guerra”.

Il massimo democratico al Senato degli Stati Uniti ha sottolineato l’importanza che il Congresso approvi maggiori aiuti per l’Ucraina il prima possibile.

“Ho detto ai membri che in questo momento quest’uomo coraggioso è al fulcro della democrazia e della libertà, e il mio messaggio al presidente Zelensky e ai miei colleghi era semplice: l’America deve sempre stare dalla parte dei nostri amici in tutto il mondo, e questo include le persone. dell’Ucraina”, ha detto Schumer.

Il Congresso ha una scadenza per approvare un disegno di legge di finanziamento entro la fine della prossima settimana. Schumer ha detto che è “molto chiaro” che se ci fosse una chiusura del governo o una misura temporanea approvata che non includa gli aiuti per l’Ucraina “il danno che si verificherebbe sulla campagna ucraina sarebbe devastante”.

“In effetti, per citare il presidente Zelenskyj nella stanza – e questa è una citazione – ha detto: “Se non riceviamo gli aiuti, perderemo la guerra”.

Il leader della maggioranza ha affermato che sostenere Kiev è molto più importante che semplicemente aiutare il popolo ucraino. Ha criticato alcuni repubblicani conservatori per essersi opposti agli aiuti all’Ucraina e ha attaccato i repubblicani della Camera per le loro proposte partigiane per finanziamenti governativi a breve termine.

“Come ci ha ricordato il presidente Zelenskyj, si tratta anche della sicurezza americana, perché un Putin vittorioso sarebbe un Putin incoraggiato”.

Anche il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell ha accolto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky al Campidoglio degli Stati Uniti e ha difeso gli aiuti statunitensi all’Ucraina.

“Il sostegno americano all’Ucraina non è carità. È un investimento nei nostri interessi diretti”, ha detto il massimo esponente repubblicano del Senato.

“Degradare la potenza militare della Russia aiuta a scoraggiare il nostro principale avversario strategico, la Cina”.

Durante la visita di Zelensky, il senatore repubblicano si è detto felice che “i nostri colleghi abbiano avuto l’opportunità di ascoltarlo in prima persona e porre domande sullo stato della controffensiva ucraina”.

In precedenza, Zelenskyj aveva descritto il suo incontro con i senatori americani a Capitol Hill come un “grande dialogo”. Prima dell’incontro con i senatori aveva incontrato anche i deputati della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.