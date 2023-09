Usa. Sostegno bipartisan del Senato a Zelensky, “uomo coraggioso che si erge sul pilastro della democrazia e libertà”

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi è in visita ufficiale a Washington dove ha già incontrato i membri della Camera dei Rappresentanti e i senatori americani. Il leader repubblicano della minoranza al Senato, Mitch McConnell, ha difeso gli aiuti all’Ucraina dopo l’incontro con Zelensky.

“Grazie al Senato, grazie al Presidente degli Stati Uniti, grazie a ogni cittadino degli Stati Uniti, i soldati ucraini stanno liberando la nostra terra dagli invasori russi. Sostenere l’Ucraina significa rafforzare il fianco orientale della NATO. E la nostra vittoria sarà una vittoria congiunta dei popoli dell’Ucraina, degli Stati Uniti e dell’intero mondo libero”, ha detto Zelensky rivolgendosi ai partecipanti all’incontro, ringraziandoli per ciascuno dei loro voti a sostegno dell’Ucraina, per ogni disegno di legge volto a consegnare la Russia alla giustizia, imponendo sanzioni ai criminali russi e ottenendo una pace giusta.

Zelensky ha espresso la speranza che il Congresso continui ad adottare decisioni importanti per sostenere finanziariamente il nostro Paese. L’importanza assoluta della responsabilità per l’utilizzo dell’assistenza fornita e l’attuazione di un’adeguata rendicontazione è stata sottolineata separatamente.

“Il sostegno americano all’Ucraina non è beneficenza. È un investimento nei nostri interessi diretti. Ridurre la potenza militare della Russia aiuta a scoraggiare il nostro principale avversario strategico, la Cina”, ha sottolineato il massimo esponente repubblicano al Senato.

Anche il senatore ha definito “buono” l’incontro. Ha sottolineato di essere felice che “i colleghi abbiano avuto l’opportunità di ascoltarlo in prima persona e di porre domande sullo stato della controffensiva ucraina”.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, un democratico, ha detto ai giornalisti che Zelensky li aveva avvertiti del pericolo in assenza di finanziamenti aggiuntivi per l’Ucraina.

“C’è una frase che riassume tutto. La cito testualmente. Zelensky ha detto: ‘Se non riceviamo aiuto, perderemo la guerra’. Questa è la sua citazione”, ha detto Schumer, sottolineando, inoltre, che è estremamente importante che il Congresso approvi il più presto possibile gli ulteriori aiuti all’Ucraina.

“Ho detto che in questo momento quest’uomo coraggioso si erge sul pilastro della democrazia e della libertà. Il mio messaggio al presidente Zelensky e ai miei colleghi era semplice: l’America deve sempre sostenere i nostri amici in tutto il mondo, e questo include le persone provenienti dall’Ucraina”.

Schumer ha sottolineato che la mancanza di aiuti causerebbe danni devastanti alla campagna militare in Ucraina. Ha anche criticato un gruppo di repubblicani alla Camera dei Rappresentanti che si oppongono alla proroga del tempo per l’Ucraina.

“Come ci ha ricordato il presidente Zelenskyj, si tratta anche della sicurezza americana. Perché un Putin vittorioso sarebbe un Putin incoraggiato”, ha detto Schumer.

Zelensky nel suo Telegram ha definito l’incontro con i senatori “un’altra conferma del partenariato strategico tra Ucraina e Stati Uniti”.

“Insieme al leader del Partito Democratico al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, al leader del Partito Repubblicano al Senato, Mitch McConnell, e ai senatori, hanno discusso questioni importanti. La situazione al fronte, le priorità di difesa degli Stati Uniti Ucraina, la necessità di rafforzare le capacità di difesa aerea ucraina, soprattutto in connessione con l’avvicinarsi dell’inverno. La formula della pace, le sfide geopolitiche globali, la ricostruzione del Paese. Grazie per ogni voto espresso a sostegno dell’Ucraina, per ogni disegno di legge volto a ritenere la Russia responsabile, imporre sanzioni ai criminali russi e raggiungere una pace giusta”.