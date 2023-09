Polonia. Duda, non consegneremo le nuovi armi all’Ucraina, stiamo modernizzando il nostro esercito

AgenPress – Il presidente polacco Andrzej Duda ha affermato che le parole del primo ministro Mateusz Morawiecki secondo cui non forniranno più armi all’Ucraina sono state interpretate nel peggiore dei modi.

In un’intervista a tvn24 ha detto che si tratta di nuove armi che stanno acquistando per il loro esercito. “Secondo me, il primo ministro ha detto esattamente questo: non consegneremo all’Ucraina le nuove armi che stiamo acquistando attualmente come parte della modernizzazione dell’esercito polacco”, ha detto il presidente.

Duda afferma che il Paese non può consegnare nuove armi progettate per rafforzare la sicurezza del Paese. “Io stesso sarò il primo a oppormi al trasferimento di queste nuove armi che riceviamo attualmente dalla Corea del Sud o dagli Stati Uniti, ad esempio i nuovi Abrams, i kit Patriot o gli HIMARS”.

Il presidente polacco ha osservato che, oltre al contratto per la fornitura degli obici “Krab”, la Polonia ha altri accordi con l’Ucraina relativi alle munizioni o ai veicoli minerari.

Negli ultimi giorni i rapporti tra Ucraina e Polonia si sono aggravati a causa dei disaccordi sull’esportazione di grano.

Il primo ministro polacco ha detto che Varsavia non cede più armi agli ucraini perché la Polonia intende armare se stessa.

Un rappresentante del governo ha detto ai giornalisti che i contratti esistenti continuano ad essere rispettati .