Onu. Yoon Suk Yeol (Corea del Sud), accordo Russia-Corea Nord sarebbe una minaccia non solo per l’Ucraina

AgenPress – Il presidente della Corea del Sud ha lanciato un avvertimento agli altri leader mondiali sulla recente comunicazione e possibile cooperazione tra Corea del Nord e Russia, affermando che qualsiasi azione da parte di un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per aggirare le norme internazionali sarebbe pericolosa e “paradossale”.

Intervenendo davanti all’Assemblea generale dell’ONU, Yoon Suk Yeol ha invocato la visita della settimana scorsa del leader nordcoreano Kim Jong Un in Russia , che è uno dei cinque membri permanenti del consiglio, l’organismo più potente dell’ONU.

Kim ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin nell’estremo oriente della Russia. I due hanno affermato che potrebbero cooperare su questioni di difesa, ma non hanno fornito dettagli specifici, il che ha lasciato a disagio la Corea del Sud e i suoi alleati, compresi gli Stati Uniti.

“È paradossale che un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, incaricato come ultimo guardiano della pace mondiale, intraprenda una guerra invadendo un’altra nazione sovrana e riceva armi e munizioni da un regime che viola palesemente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza”, ha detto Yoon. leader nel secondo giorno dell’incontro annuale dei leader dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ci si aspettava che sollevasse la questione.

Yoon ha affermato che se la Corea del Nord “acquisisse le informazioni e la tecnologia necessarie” per potenziare le sue armi di distruzione di massa in cambio della fornitura di armi convenzionali alla Russia, ciò sarebbe inaccettabile anche per il Sud.

“Un accordo del genere tra Russia e Corea del Nord rappresenterebbe una provocazione diretta che minaccia la pace e la sicurezza non solo dell’Ucraina ma anche della Repubblica di Corea”, ha affermato, usando l’acronimo del nome ufficiale della Corea del Nord, Repubblica popolare democratica di Corea. “La Repubblica di Corea, insieme ai suoi alleati e partner, non resterà a guardare”.

La Corea del Sud ha espresso sostegno all’Ucraina, che sta combattendo una guerra contro l’invasione russa del suo territorio nel 2022. Al vertice del G20 in India all’inizio di questo mese, Yoon ha affermato che Seoul contribuirà con 300 milioni di dollari all’Ucraina l’anno prossimo e, eventualmente, con un pacchetto di sostegno del valore di oltre 2 miliardi di dollari.

“I programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea rappresentano non solo una minaccia diretta ed esistenziale alla pace della Repubblica di Corea, ma (sono) anche una seria sfida alla pace nella regione dell’Indo-Pacifico e in tutto il mondo. ”, ha detto Yoon nel suo discorso.