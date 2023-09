Migranti. Commissione Ue: prendiamo atto, spetta agli stati membri assicurare il rispetto delle sentenze

AgenPress – La Commissione Europea ha “appena visto” la sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue. “Ne prendiamo atto e monitoreremo” la situazione, “ma sta agli Stati membri assicurare il rispetto delle sentenze della Corte”.

Lo dice la portavoce per gli Affari Interni della Commissione, Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

La posizione della Commissione “è molto chiara: reintrodurre i controlli ai confini interni deve rimanere una misura eccezionale, strettamente limitata nel tempo. Abbiamo iniziato un processo di consultazioni con gli Stati membri interessati e abbiamo un coordinatore per la zona Schengen, che è in costante contatto con i Paesi, per tentare di trovare soluzioni comuni a queste sfide. La Commissione ha anche iniziato nel maggio di quest’anno una consultazione formale ex articolo 27 del codice delle frontiere di Schengen. Continuiamo in questo processo e gli scambi con gli Stati membri sulle sfide comuni” nel campo delle migrazioni irregolari.