Detenuto evaso, Ostellari: vicini ad agente ferito, rivedere sanità penitenziaria

AgenPress. “Esprimo piena vicinanza e solidarietà a Carmine, l’agente di Polizia Penitenziaria gravemente ferito nelle prime ore di oggi a Milano, mentre tentava di scongiurare un’evasione.

Lo Stato non dimentichi chi mette a rischio la propria incolumità per la sicurezza di tutti. Confido che il soggetto evaso venga al più presto assicurato alla Giustizia e paghi per quello che ha fatto.

L’attuale sistema della sanità penitenziaria va rivisto per assicurare a tutti le dovute cure, limitando a casi eccezionali la movimentazione dei detenuti pericolosi in strutture esterne”.